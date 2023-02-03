大坑花檔涉違規被拆　八旬花王砸花盆抗議　嘆四十載心血一鋪清袋

今日（3日）上午近10時，警方、食環署等多個政府部門到大坑春暉道愉富大廈對開執法，要求該處一個懷疑違規的花檔遷走。惟85歲花檔東主王伯拒絕，並在花檔掛上寫有「生無生存之處，死無葬身之地」及「悲情城市」的橫額抗議，王伯一度情緒激動，與警員及食環職員爭執，更自行打爛多個花盆，他最終由救護員送院檢查。

王伯下午受訪時指，在上址經營花檔逾四十載，今次被食環署清場，大部分盆栽被帶走，無奈慨嘆四十多年心血一鋪清袋。他表示願意搬往其他地方，但無人與他商討搬遷方案。《香港01》正向警方、食環署及地政總署查詢相關事件。



記者今午到春暉道了解情況，發現花檔東主王伯已出院及重返現場。他向記者表示，他1962年來港，1981年起在上址一帶經營花檔，當時愉富大廈尚未落成。據了解，他的花檔涉嫌違反土地規例，14日前有政府部門到場張貼通示，要求在限期內將花檔遷走，否則今日（3日）將派員清場。王伯表示曾要求搬往其他地方，但無人與他商討搬遷方案，又指：「今日地政處一個人都無嚟。」

今早王伯與警員及食環職員爭執，又自砸多個花盆抗議，據知他曾一度想以死明志。下午王伯受訪時，直言已回心轉意：「我已經諗定咗，無謂為咗咁嘅政府、咁嘅悲情城市自殺，唔得！我要堅持落去，去澳洲發展。」

現場所見，食環署職員已將花檔大部分盆栽及物品帶走，記者問王伯可否向食環署討回相關物品，王伯指：「一鋪清袋囉，全部上哂（食環）車，去堆填區攞囉。」他聲稱損失的貨物約值50萬元。 王伯指，有客人已付款購買部分盆栽，現時無法交貨，「點同啲客戶交代呢？」