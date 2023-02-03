海關檢逾25萬粒走私新冠口服藥　20人被捕

海關今年1月起採取針對走私進口新冠口服藥特別執法行動，至今共破獲33宗案件，並檢獲約257,000粒新冠口服藥，估計市值超過1,500萬元；行動中20人被捕。



海關有組織罪案調查科特別調查第二組指揮官賴恩寧總結案情稱，由於發現走私新冠口服藥物有上升趨勢，於是採取針對性行動。由2023年1月至今，共緝獲33宗案件，檢獲共257,000粒藥物，市值約1,500萬元，拘捕20人。

其中27宗案件，是經郵包、快遞及貨運入境，每宗由數百至超過10萬粒不等，另外6宗是客運，全部經機場入境，共87,000粒藥。檢獲的所有走私口服藥，分別來自印度、孟加拉、荷蘭、泰國及其他歐洲國家。O記跟進其中4宗案件，再檢獲3,900粒口服藥，拘捕7人，案件仍在調查中，不排除再有人被捕。

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賴恩寧續稱，檢獲的走私藥物大部份沒有香港註冊編號，相信都是未經註冊的藥物，部份已交政府化驗所化驗，發現其中一款甚至沒有其聲稱的成份，而實質上的成份，仍有待詳細的化驗報告。

他指出，目前本港只有兩款獲註冊的新冠口服藥物，由公私型醫療機構或醫生向病人提供，市民如感染新冠病毒應該求醫，切勿自行購買或服用藥物。而註冊藥物的包裝上均有註冊編號，「HK」一劃加5個位的數字；沒有註冊的藥物，其安全、質素及成效都成疑。

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任何人在沒有有效許可證下進口或出口藥劑產品及藥物，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁兩年。根據《藥劑業及毒藥條例》，任何人未有按照條文的規定而管有毒藥表第1部所列任何毒藥，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁兩年。