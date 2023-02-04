旺角虐畜｜貓店疑倒閉多時　揭4隻名種貓冇人理　其中1隻慘死店內

旺角揭發虐畜案。昨（2月3日）晚約10時半，警方接獲一名姓李（45歲）熱心市民報案，指西洋菜南街154至158號唐一樓1間貓店懷疑倒閉，惟店內仍有貓隻乏人照顧。消防員接報趕抵，先升起雲梯從外圍探窗查看，證實店內確實仍有貓隻後，協助警方破門入內。人員即場尋獲4隻貓，當中1隻已經明顯死亡、其餘3隻仍然生還。



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消息稱，人員破門入內後，赫見店內一片凌亂，且環境惡劣，檢獲的4隻貓全部皮黃骨瘦，當中包括英國短毛貓、緬因貓及布偶貓等，其中1隻已明顯死亡、亦有1隻後肢疑似骨折畸形，場面慘不忍睹。警方經調查後，將案件列作「殘酷對待動物」處理，現正聯絡負責人了解事件，其後愛護動物協會人員到場檢走貓隻。

據了解，有大廈商戶指涉案貓店已最少一星期沒有開燈、甚至有指去年11月開始已無人現身貓店。現場所見，涉案貓店門面招牌及字樣溶溶爛爛，牆身等位置遺有紅油漬；據悉事發時有數人在場清理，不排除貓店早前曾經被人毀壞。翻查資料顯示，同一地點的貓店於2020年6月亦曾被淋油，其英文店名與今次涉案貓店一樣，但中文店名則不相同。

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生還的3隻貓由愛協檢走。（黃江奇攝）