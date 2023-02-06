天眼直擊｜深水埗猖狂賊掟磚爆竊私家車　途人路經嚇窒向後彈

深水埗發生車內盜竊案。網上瘋傳兩段閉路電視短片，可見一名持手提包、戴冷帽及口罩的男子，手持磚頭走向一輛停泊於咪錶位的橙色私家車，左顧右盼後，隨即將磚頭猛擲向該車司機位車窗，惟第一下窗戶絲毫無損，「嘭」一聲磚頭反彈落地；男子繼而兜圈折返，拾起磚頭重施故技，第二次終令車窗爆裂，磚頭飛入車內。他踱步視察後即從破窗伸手、甚至上半身捐入窗內，成功開啟車門後，四圍翻找，全程最少近4分鐘。期間有數名途人路經，包括一對情侶，女方更一度嚇窒，大步向後彈退。



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另一段「天眼」短片則可見，該名男子同樣持磚猛擲向另一輛黑色私家車，但嘗試多次仍不成功；他更一度手持磚頭，狂鑿該車後座側窗，但最終車窗仍絲毫無損，只好將磚頭踢向路邊棄置，施然離去。

據影片顯示，案發地點為大南街對開，時間為2月3日深夜約11時52分及2月4日約零時13分。警方表示，於2月4日早上10時25分接獲一名男子報案，指凌晨零時左右將其橙色私家車停泊於大南街73號對開，惟取車發現司機位右邊車窗破碎，車內一張記憶卡不翼而飛，案件列作「車內盜竊」處理；另一宗案件初步沒有接獲報案。

事發時有數名途人路經後離去，包括一對情侶，女方見狀更一度嚇窒後退。（網上影片截圖）