好人好事｜天水圍紙皮婆婆手推籠車困坑洞　熱心速遞員伸援手獲讚

網上流傳一段車Cam片段顯示，一名婆婆於天水圍推著一架裝滿紙皮的物流籠車，打算過路時，車輪懷疑被地面的坑洞所困，進退維谷，當時一名駕駛電單車、正在等候綠燈的Pizza Hut外賣速遞員察覺情況，立刻下車上前向婆婆伸出援手，替她脫離困境，並協助將籠車拉到過路處的另一邊，盡顯熱心助人的精神。片段在網上流傳後，速遞員獲網民大讚，「多謝Pizza 哥哥」、「香港還是有很多有愛心的人」、「你地（Pizza Hut）個師傅好有愛」，有人更要求公司讓速遞員升職加薪，以示表揚。



相關「車cam」片段紀錄了好人好事過程，畫面顯示事發時間為本月4日晚上約8時，地點為天水圍天瑞路近俊宏軒的行人過路處。片中可見，當時行人過路燈為綠色，一名婆婆推著一架裝滿紙皮的物流籠車，打算過路時，車輪懷疑被地面的坑洞所困，進退失據，即使婆婆用盡全力，也不能推動籠車向前。此時，一名駕駛電單車、正在等候綠燈的Pizza Hut外賣速遞員察覺情況，立刻下車上前向婆婆伸出援手，替她脫離困境，並協助將籠車拉到過路處的另一邊，盡顯熱心助人的精神。其後，行車綠燈亮起，速遞員迅速走回座駕，離開時他向婆婆揮手，示意不用客氣。

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片段在網上流傳後，速遞員獲網民大讚，「多謝Pizza 哥哥」、「香港還是有很多有愛心的人」、「好人一世平安！祝佢出入平安，身體健康！」，亦有人標籖Pizza Hut的臉書專頁，表示「你地個師傅好有愛」，要求公司讓速遞員升職加薪，以示表揚。