警搗牛池灣上水兩百家樂賭檔　共拘27男女　檢約80萬賭款

黃大仙警區特別職務隊及特遣隊人員於昨日（9日）下午約9時半，突擊搜查牛池灣一住宅單位，搗破一個懷疑非法百家樂賭檔。行動中，人員拘捕一名71歲姓黃本地男子，涉嫌「經營賭博場所」，一名57歲姓黃本地女子則涉嫌「協助經營賭博場所」被捕。

另外，單位內1名本地男子及8名本地女子，年齡介乎42至62歲，涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。行動中，人員檢獲約40副啤牌、小量枱櫈及共值約70萬元的賭款及籌碼。所有被捕人已獲准保釋候查，須於3月中旬向警方報到。



同日，大埔警區反三合會行動組人員於昨日（9日）晚上約8時15分，突擊搜查上水新豐路一單位，搗破一個百家樂賭檔。行動中，人員拘捕一名29歲姓李本地男子，涉嫌「經營賭博場所」。另外，單位內10名男子及5名女子，年齡介乎25至69歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。

行動中，人員檢獲1張百家樂賭枱、3部電視、8副撲克牌、一批賭具、約9.7萬元懷疑賭款及面值約9萬元的籌碼。



根據香港法例第148章《賭博條例》，任何人經營或協助經營非法賭場，一經定罪，最高可被判處罰款500萬及監禁7年。而任何人士在賭場內賭博，亦屬違法，首次定罪，可被判處罰款3萬及監禁9個月。