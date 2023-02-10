獨家直擊｜長沙灣傷殘男女賣唱獲千元「打賞」　來港即日被捕

本港自本周一（6日）與內地全面通關後，連日全港多區屢現行乞人士或傷殘人士街頭「賣藝」。《香港01》記者今日（10日）在長沙灣及深水埗一帶，直擊一對傷殘男女在街頭賣唱，發現兩人保守估計獲市民「打賞」逾千元。其後有市民不堪該對男女造成的噪音滋擾而報警，警員到場以涉嫌「非法行乞」拘捕兩人，並帶署調查。據了解，該對男女持雙程證，今日剛到香港。



賣唱男女在長沙灣保安道街市外被警員拘捕。（香港01記者攝）

《香港01》記者今午約1時半，在深水埗桂林街行人隧道首次見到該對男女，其中穿黑色短袖上衣、黑長褲及黑波鞋的男子失去左臂；戴黑色cap帽、穿黃色長袖上衣、牛仔褲及黑波鞋的女子則失去右腳，手持拐杖輔助步行。兩人在街頭賣唱約10分鐘，疑因未見有人「打賞」而轉換位置。該對男女之後乘港鐵到長沙灣，步行到順寧道街頭，再「開壇」唱歌約10分鐘，其間唱過普通話歌，但仍未見有人打賞。

兩人於是在下午約2時許改到保安道街市外繼續賣唱，其間男子一度脫去上衣，以廣東話唱出Beyond的《光輝歲月》，成功吸引男女老幼途人打賞，當中包括多名身穿校服的小學生。兩人在收到打賞時雙手合十、鞠躬並以廣東話說「多謝」，又祝福打賞他們的人「身體健康」。據《香港01》記者所見，兩人在保安道街市外賣唱長達約3小時。

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至下午5時許，有市民疑不堪賣唱男女造成噪音滋擾而致電報警，警方約下午5時14分接報到場調查，警員其後以涉嫌「非法行乞」拘捕該對男女，又曾詢問兩人需否他人協助上警車，獨腳女子表示需要，有警員召女警到場支援，連同報案人一同帶往長沙灣警署跟進。據了解，被捕男女為廣東人，持雙程證，今日剛抵港，暫未有租住酒店，未知原訂即日離港還是會留港。

報案人Ken向記者表示，近期不論是他本人，還是其朋友，在各區均見到同類的行乞或「賣藝」事件，「18區都有，周圍去」，質疑背後有集團操控，又認為本港與內地通關後情況加劇，批評街頭行乞者影響市容。

Ken強調自己同情傷殘人士，今次報警並非針對他們，而是擔心他們被利用，「唔應該出嚟被人控制，（成為）賺錢機器」。他稱平日警方經常宣傳「見疑即報」，「地鐵又有、巴士又有、大街大巷又有」，這些宣傳均鼓勵他今次見到有人犯法便報警舉報，「做個好市民」。

警方表示，今午5時接獲一名男子報案，在保安道街市街頭位置有兩名傷殘人士唱歌，製造噪音之餘又要人付款，警員接報到場調查，拘捕兩名男女。