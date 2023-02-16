跨部門東九龍反黑工及掃黃行動　多人被捕

警方東九龍多個警區，昨日先後在區內展開反黑工、反非法入境及掃黃行動，多人被捕。



秀茂坪警區特別職務隊及刑事部根據線報及經深入調查後，昨日（2月15日）下午展開代號「冠軍」（CHAMPION）及「夜旗」（NIGHTFLAG）的打擊非法勞工及掃黃行動，突擊搜查觀塘區康寧道一大廈內多個單位。行動中，人員搗破兩間懷疑無牌按摩院，並拘捕4名本地女子，年齡介乎43歲至60歲，涉嫌「管理無牌按摩院」及「協助管理無牌按摩院」。同時，人員亦在該大廈內的公眾地方，移除逾400多張用作宣傳色情服務的告示及紙牌。另外，人員於康寧道、通明街及牛頭角一帶進行巡查，其中在通明街拘捕一名57歲姓王的本地女子，涉嫌「唆使他人作出不道德行為」，並在附近一單位內檢獲一批證物，包括避孕套、濕紙巾及潤滑油等；

觀塘警區特別職務隊根據線報及經深入調查後，昨日（2月15日）下午約3時聯同觀塘警區雜項調查隊人員於觀塘商貿區一帶展開聯合掃黃行動，打擊區內色情活動，並突擊搜查興業街一個單位，搗破一個懷疑賣淫場所。人員拘捕3名外籍女子，年齡介乎29至45歲，涉嫌「協助管理賣淫場所」及「違反逗留條件」，其中兩人懷疑沒有配戴口罩。人員亦於同日晚上在將軍澳區拘捕一名39歲姓袁男負責人，涉嫌「管理賣淫場所」、「僱用不可合法受僱的人」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。所有被捕人正被扣留調查。警員在單位內檢獲一批證物，包括記帳簿、價錢單張、按摩床、保險套，按摩油、計時器、紙內褲及毛巾等物品。

東九龍總區機動部隊、黃大仙警區、秀茂坪警區、觀塘警區、將軍澳警區聯同入境事務處及勞工處，2月15日展開代號「冠軍」（CHAMPION）的反非法勞工聯合行動，突擊搜查區內多個黑點。行動中，人員共拘捕15人，3名本地男子、1名內地男子、9名外籍女子、1名非華裔男子及1名外籍男子，年齡介乎24至65歲，分別涉嫌「僱用非法勞工」、「未得授權在香港接受僱傭工作」、「違反逗留條件」、「逾期居留」、「管理賣淫場所」、「協助管理賣淫場所」及「未能出示有效身份證明文件」。所有被捕人現正被扣留調查中。

根據香港法例115章《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰為罰款50萬元及監禁10年。

而根據《刑事罪行條例》（香港法例第200章）第139條，任何人將任何處所、船隻或地方經營作賣淫場所，或管理/協助管理，或以其他方式掌管/控制經營作賣淫場所的處所、船隻或地方，即屬違法，一經簡易程序定罪，最高可處監禁3年；經公訴程序定罪，最高可處監禁10年。另外，任何人身為處所的擁有人或租客或其代理人將處所全部或部分出租，而知道其全部或部分將經營作賣淫場所；或如處所全部或部分已用作賣淫場所，故意參其繼續作此用途，亦同違法，一經定罪，可被判監7年。