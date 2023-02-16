西環斬人｜張欣欣KOL男友遭刀手伏擊　浴血倒地　反黑組跟進

西環昨晚傷人案中，31歲姓黃男傷者，據悉為網紅張欣欣男友Alexander。昨晚（15日）Alexander與3名友人在山道一間火鍋店打邊爐後，走到山道路邊閒聊，突然3名刀手撲出向他施襲，然後登上接應私家車逃去。消息指傷者聲稱沒有與人結怨，惟案件由西區反黑組接手調查。



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傷者姓黃，洋名Alexander，報稱商人。他是網紅張欣欣男朋友，不時在社交平台「放閃」。情人節當日，張欣欣為慶祝男方生日，在IG Story分享片段，並高調tag男友的IG賬號。

就在公開關係翌日，即2月15日，Alexander與3名朋友打邊爐後，晚上約11時20分離開餐廳並走到西營盤山道72號對開聊天，突然有3名20至30歲中國籍男子，持刀從一輛私家車跳出，並刀襲Alexander，然後登上由同黨駕駛的接應私家車，沿山道往皇后大道西方向離開。

從事發片段可見，行兇3人均穿著黑色衫褲及戴黑衣鴨舌帽，其中兩人向事主施襲，另一人持刀阻截事主的朋友。事主倒在馬路中捱斬，其間翻滾閃避上行人路，但仍然中刀。兇徒得手後跳上灰色私家車逃去。傷者朋友隨即打電話，相信是報警。

Alexander全身多處受傷，分別右手掌、雙腳小腿、背部及臀部有刀傷，清醒被送往瑪麗醫院治理。案件列傷人，交由西區警區反三合會行動組跟進，暫未有人被捕。涉案疑人為4名20至30歲的男子，身高約1.7至1.8米，中等身材，案發時身穿黑色衣物及戴口罩。消息指傷者聲稱沒有與人結怨，亦無黑社會背景，家人經營財務公司。

翻查資料，Alexander早年與人合資頂手經營遊戲機舖，他表示不希望下一代完全不認識搖桿遊戲，在引入新產品時也保留原來機種。他接受香港高登討論區行政總裁林祖舜訪問時不諱言，「讀書時期上高登睇甜故是常識吧」，又稱「很多巴打的文筆都很好，描寫和表達都很真實，不會避忌，敢言敢恨。」

↓↓Alexander IG 不時上載「放閃照」↓↓



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↓↓KOL張欣欣↓↓

