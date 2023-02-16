電騙集團扮上司叫員工匯錢　公司、餐廳逾70人中招　警拘24人

電話騙案未有遏止跡象，有騙徒假扮上司致電包括餐廳、物業管理公司等，指示員工將巨款匯向指定戶口，最少70多人中招，損失323萬元。警方一連五日採取行動，拘捕24人，包括一個本地詐騙集團主腦及骨幹成員，以及多個用作清洗犯罪得益的傀儡戶口，過去一年清洗近1.24億元黑錢。



涉案本地詐騙集團透過「猜猜我是誰」方式行騙。（陳浩然攝）

商業罪案調查科署理高級警司陳偉基交代案情指，部門進行一個代號為「石階」行動，在整個行動中成功鎖定54個可疑傀儡銀行戶口，大部分涉及電騙騙款，戶口有可疑資金流向，部門以涉嫌「串謀詐騙」和「洗黑錢」罪名拘捕24人，凍結200萬元銀行款項，檢獲現金和名貴手錶，總值100萬元，部分被捕戶口持有人報稱收取幾百至幾千元報酬。

+ 4

整個行動分為兩個部分，當中包括一個本地犯罪集團，操控33個銀行戶口，商業罪案調查科高級督察陸鴻基指出，部門發現一個本地詐騙集團去年7月開始運作，透過「猜猜我是誰」方式行騙，利用俗稱「太空卡」的儲值電話卡致電給餐廳、酒樓、零售商戶、物業管理公司，冒認公司老闆或管理層，向職員訛稱公司需要現金周轉、或自己需要金錢協助，繼而要求員工將錢存入指定銀行戶口，受害人損失金額由2500元至20萬元，最大損失事主為一名34歲餐廳職員。完成過數後，主腦和骨幹成員極短時間內透過櫃員機以現金方式提取騙款，受害人直至與騙徒失去聯絡或真正老闆或管理層現身，才知道自己受騙，最少70多人中招，損失323萬元。

集團13人被捕 包括主腦、骨幹成員及戶口持有人

警方經情報分析和深入調查，鎖定集團身分，上周六（11日）至昨日（15日）在港九新界作出拘捕行動，涉案8男5女年齡介乎23至65歲，分別是各一名主腦和骨幹成員，其餘人則是傀儡戶口持有人，50歲無業主腦沒有黑幫背景，負責購買「太空卡」、招攬和操控傀儡戶口，以及處理騙款，骨幹成員則是操控戶口和處理騙款，戶口持有人提供戶口收取騙款，探員在被捕人身上、私家車和處所檢獲大量證物，包括多張銀行卡、多部智能手機、電話卡、銀行卡、銀行文件和9.1萬元現金等證物，相信是次行動成功瓦解一個本地犯罪集團，行動仍然繼續。

11人涉提供戶口清洗黑錢被捕

據了解，該個犯罪集團中，骨幹成員報稱運輸工人，戶口持有人來自各行各業，包括六旬家庭主婦。行動另一部分涉及21個戶口，過去一年清洗逾1.2億元犯罪得益，部門拘捕另外6男5女，年齡介乎25至75歲，全部都是戶口持有人。

商業罪案調查科署理高級警司陳偉基（中）、高級督察陸鴻基（右）和總督察黎美儀（左）交代案情。（陳浩然攝）

商業罪案調查科總督察黎美儀指出，警方去年收到2,831宗電騙舉報，比前年1,140宗高出一倍半，佔整體詐騙案約1成，損失金額高達10.8億元，比去年上升3.3成左右。黎又指電騙案去年下半年情況嚴峻，超過7成案件發生在下半年，「猜猜我是誰」和「假冒官員」最為普遍，「猜猜我是誰」更由去年第一季的100多宗增至第四季的760宗，黎提醒市民若收到來歷不明的電話，對方聲稱是上司、同事或親友，急需借錢，必須向當事人核實，又指警方或其他執法部門不會要求市民匯款或提供銀行帳戶，以作調查之用，如有懷疑，請致電18222和警方聯絡。