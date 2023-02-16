3日2宗布手袋販毒案　海關檢$1600萬海洛英拘1男

海關繼本周一（13日）偵破一宗布手袋夾縫藏有45公斤海洛英案，昨日（15日）再揭有人以相同手法販毒，於荃灣一個工廈單位內發現47個布手袋和塑膠袋內藏18公斤海洛英，並拘捕一名男子。人員其後順藤摸瓜掩至大埔一個住所，再檢獲800克大麻花，毒品合共市值1600萬元，案件明日（17日）在西九龍裁判法院提堂。



被捕28歲無業男子被暫控兩項「販運危險藥物」罪名，案件明日（17日）在西九龍裁判法院提堂。（陳浩然攝）

海關毒品調查科毒品調查第一組高級調查主任李志豪交代案情指，關員經深入調查後，昨日鎖定荃灣一個工廈單位用作毒品儲存及包裝中心，其間發現一名男子進入單位，於是上前截查，並進入單位調查，發現27個布手袋和20個塑膠袋，內藏18公斤懷疑海洛英，於是作出拘捕。

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關員經進一步調查，前往被捕男子位於大埔住址搜查，在睡房中檢獲800克懷疑大麻花，所有毒品總值1600萬元。被捕28歲男子報稱無業，被暫控兩項「販運危險藥物」罪名，案件明日（17日）在西九龍裁判法院提堂。

李志豪又說，今次是海關3日內第2次偵破布手袋販毒案件，本周一（13日）人員發現合共45公斤懷疑海洛英被人放在布手袋夾縫內，與本案包裝手法相同，海關正全力追尋毒品來源。