內地貨船非法入境　蒲台島海面觸礁傾側　3船員獲救1人不治

今晨（17日），蒲台島與南丫島之間的海面發生貨船觸礁意外。一艘非法入境的30米貨船損毀傾側，船員報警求救。水警、消防處及政府飛行服務隊到場救援，歷時4小時，先後在現場救起3名船員，其中一人送院不治。警方及後向兩名倖存的內地籍船員問話，他們未能出示有效身份證明文件，涉嫌非法入境被捕。



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上午6時51分，一艘非法入境的30米內地貨船，在蒲台島與南丫島之間的海面傾側，船員報警求救。水警輪到場在船上救起一名船員，但有兩人墮海失蹤。水警、消防處及政府飛行服務隊在場搜索，至上午8時10分，水警輪在海中再救起一名年約30至40歲男船員，他昏迷不醒，無表面傷痕，由直升機送到東區醫院搶救，惜最終證實不治，身分未能確認，事發時身穿橙色長袖外套、米色短袖上衣及黑色長褲。

至早午10時50分左右，警方稱，在蒲台島附近救起報稱失蹤的船員，他沒有受傷，毋須送院。警員經初步調查，相信該貨船早前於淺灘撞到礁石，而造成船隻損毀及傾側。兩名倖存的內地籍船員，分別為29歲姓黃男子及39歲姓岑男子，均未能出示有效身份證明文件，涉嫌非法入境被捕，現正被扣留調查。