西環唐樓遭連環爆竊　4男女油麻地落網　單位藏毒品

本周一（13日）晚上8時許，西環西邊街10號一幢唐樓遭連環爆竊，一名28歲姓吳本地女子及一名42歲外籍女子報案，指其單位大門被撬，內有搜掠痕跡，懷疑單位被爆竊。經點算後，單位內一部約值1萬元的手提電腦、一個背包及約5500元現金不見了。



西區警區刑事部接手調查案件，聯同港島總區情報組進行深入調查。經調查後，人員於周三（15日）在油麻地佐敦道及上海街兩單位內拘捕兩名男子，警員在單位內檢獲毒品，兩名同住女子俱被捕。4名男女分別被暫控「爆竊」及「販毒」罪，案件已於昨天（16日）在東區裁判法院提堂。



西區警區刑事部聯同港島總區情報組接手調查案件，拘四男女。(資料圖片)

行動中，警方在佐敦道一單位拘捕一名45歲姓鄧男子，並在其單位內檢獲約16克懷疑「冰」毒、約2克懷疑可卡因、約10萬4千元現金、一批毒品包裝工具及被捕人犯案時的衣物。該男子涉嫌爆竊及販毒被捕，而單位內一名26歲姓梁女子則涉嫌販毒被捕。

此外，警員亦在油麻地上海街拘捕一名48歲姓魏男子，並在其單位內檢獲15粒懷疑第一部毒藥、吸食毒品工具及被捕人犯案時的衣物。魏男涉嫌爆竊、藏有第一部毒藥及藏有工具可作吸食毒品用途被捕，而單位內一名39歲姓張女子則涉嫌藏有第一部毒藥及藏有工具可作吸食毒品用途被捕。

經進一步調查後，該名45歲姓鄧男子及48歲姓魏男子已被合共暫控一項「爆竊」罪，而該名45歲姓鄧男子及26歲姓梁女子亦被合共暫控一項「販毒」罪，案件已於昨日（16日）在東區裁判法院提堂。該名39歲姓張女子則獲准保釋候查，須於4月中旬向警方報到。案件交由西區重案組人員跟進。