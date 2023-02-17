警拘633人涉洗黑錢78億　多涉傀儡戶口　七旬婦借出戶口收錢被捕

警方日前公布本港去年罪案數字，其中騙案達27,923宗，按年大增45.1%，警方財富情報及調查科今午（17日）舉行記者會，指出由上月至本月進行的「雋語」拘捕行動中，合共拘捕633人涉嫌洗黑錢及相關罪行，涉及逾千宗案件，清洗黑錢金額逾78億元。大部分被捕人為傀儡戶口持有人，當中最年長的78歲退休婦人借出戶口予他人收取騙款。至於涉款最大的一宗案件則由香港與澳洲警方聯合偵破，涉透在港空殼公司戶口，清洗55億元犯罪得益，港警已拘捕兩名涉案男子，另正通緝兩名在逃者。



警方由上月9日至本月15人進行「雋語」行動，以涉嫌洗黑錢及相關罪行拘捕633人，涉及逾千宗案件，清洗黑錢金額逾78億元。（陳浩然攝）

財富情報及調查科（財富調查組）總督察謝子峰表示，警方由上月9日至本月15日，一連38日進行「雋語」行動，動員逾3,700名探員，搜查593個處所、包括住宅及商業大廈單位，以涉嫌洗黑錢及相關罪行拘捕633人，年齡介乎18至78歲，當中573人是本地居民，其餘60人為非本地居民。被捕人涉嫌透過不同金融工具，例如銀行、證券戶口、儲值支付工具，進行多次轉帳及提存，清洗黑錢總金額高達78億496萬元，主要來自1,043宗本地或海外騙案，包括網上購物、求職、投資、電話及網上情緣騙案，亦有個別案件涉及毒品或賭博相關罪行。行動中警方凍結逾1.16億元資產，並檢獲大量銀行文件、提款卡、手提電話、電腦和貴重物品等證物。

財富情報及調查科（財富調查組）總督察謝子峰（陳浩然攝）

非華裔集團利誘外傭提供戶口洗3500萬黑錢

其中警方透過多次情報主導行動，鎖定一個由非華裔人士操控的洗黑錢集團，不法分子以1,000至2,500元利誘外傭賣出戶口，自2021年5月至2022年10月期間，清洗3,500萬元犯罪得益。警方就此一案件，在上月9日拘捕5名骨幹及13名傀儡戶口持有人，年齡介乎29至49歲，是警方今年至今拘捕最多人的單一案件，相信已瓦解該犯罪集團。

在「雋語」行動被捕的600多人當中，大部分為借出傀儡戶口供犯罪集團使用的人，其中最年長為一名78歲退休婦人，她涉嫌在一宗騙案當中，於未問清楚情況下代他人收錢，事後才發現收取的為騙款。

警方由上月9日至本月15人進行「雋語」行動，以涉嫌洗黑錢及相關罪行拘捕633人，涉及逾千宗案件，清洗黑錢金額逾78億元。（陳浩然攝）

香港澳洲合作破55億元洗黑錢案

至於行動中涉款最大的一宗，金額高達超過55億元，由警方財富調查科聯同澳洲警方，於本月2日執行「樹影」拘捕行動，經調查及情報交流，發現洗黑錢集團利用港人在香港開立10間空殼公司的13個公司戶口，由2020年6月至2022年11月期間，清洗55億元懷疑來自販毒或賭博相關案件的犯罪得益，當中亦可能涉及逃稅罪行，涉案款項來自澳洲、香港及東南亞地區。香港警方在行動中拘捕兩名29歲及38歲男子，分別報稱司機及無業，另正通緝兩名在逃者。

警方另就網上招攬傀儡戶口，進行名為「暗巷」的執法行動，在上月16及17日主動於網上巡邏，派喬裝警與就招攬傀儡戶口的網上帖文與犯罪集團成員聯絡及蒐集證據，在時機成熟後拘捕5名介乎23至51歲涉案本地男女。

警方由上月9日至本月15人進行「雋語」行動，以涉嫌洗黑錢及相關罪行拘捕633人，涉及逾千宗案件，清洗黑錢金額逾78億元，今午（17日）警方交代案情。（陳浩然攝）

警形容招攬出租戶口廣告「露骨」

財富情報及調查科高級警司陳昕表示，過去一年有1,152人因涉洗黑錢罪被捕，較2021年多180人，這趨勢反映詐騙及相關洗黑錢活動日趨嚴重，打擊洗黑錢及充公犯罪得益是警方工作重點之一，警方會與律政司商討加快檢控及就合適的案件申請加刑。他形容在網上平台招募他人出租或賣出戶口的廣告「露骨」，會仔細說明需要什麼類型的戶口、租用期及租金等。由於部分案件涉及外傭為「搵快錢」而出租或賣出戶口，故警方亦有以不同語言印製傳單，希望外傭可了解洗黑錢相關法例及賣出戶口的嚴重性。據了解，涉及外傭的案件牽涉集團式犯罪，外傭較少經網上廣告出租戶口，較多透過同鄉獲取可出租戶口的信息，而香港年輕人則較多透過Instagram、facebook等社交平台接觸到相關廣告；犯罪集團會就不同類型戶口，向戶口持有人提供不同金額，例如公司戶口或大銀行的戶口較貴，虛擬銀行戶口則較便宜。

財富情報及調查科高級警司陳昕（陳浩然攝）

為加強反洗黑錢宣傳及教育，警方由上月9日至今日舉行「反洗黑錢月」，以「唔租、唔借、唔賣」作重點宣傳教育口號，提醒市民勿租出、借出或賣出銀行、證券或儲值工具戶口，予他人處理來歷不明的金錢或資產。財富情報及調查科（總部）高級督察羅韻儀稱，警方除邀請電視劇演員協助拍攝宣傳片，亦在警隊社交平台、年輕人會瀏覽的網站、市民常用購物平台和交通工具應用程式等，刊登宣傳廣告，並為外國領事館、銀行等機構提供講座，以及在街頭派發傳單和小禮物，加深大眾對洗黑錢的認知。

財富情報及調查科（總部）高級督察羅韻儀（陳浩然攝）

羅韻儀提醒，洗黑錢屬嚴重罪行，根據《販毒（追討得益）條例》及《有組織及嚴重罪行條例》，任何人如知道或有合理理由相信任何財產、包括金錢，是犯毒或可公訴罪行得益，而仍處理相關財產，便會干犯洗黑錢罪，一經定罪最高刑罰為監禁14年及罰款500萬元，呼籲市民切勿以身試法。