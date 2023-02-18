馬鞍山七旬翁行山失蹤2日　多部門續陸空搜索　崖底尋回遺體

馬鞍山74歲老翁鄭禮宣前日（16日）上午到大洞坑行山後失去聯絡，至今失蹤2日，警方、消防處、民安隊及政府飛行服務隊今早（18日）繼續搜索行動，惟至今日下午近2時，有行山人士於崖底發現一具遺體，並通知消防處。遺體由直升機移走，消防處於下午2時停止動員。

警方證實死者身份為失蹤老翁鄭禮宣，經初步調查，相信他在上址失足意外跌倒，死因有待驗屍後確定。



民安隊於社交網站表示，今日（18日）應消防處要求，在馬鞍山一帶協助搜索，民安隊亦再呼籲，進行行山遠足活動，記緊結伴同行，出發前做好準備，以免樂極生悲。

74歲老翁鄭禮宣前日（16日）上午到馬鞍山大洞坑行山遲遲未歸，其家人報警求助。連日警方、消防處、民安隊曾派員逾百人上山搜救，政府飛行服務隊亦派出直升機協助搜索。

警方表示，鄭禮宣前日（16日）離開其位於錦英路的住所後便告失蹤，其家人同日向警方報案。他身高約1.7米，體重約68公斤，瘦身材，尖面型，黃皮膚及蓄短白髮。他最後露面時戴黑色帽及淺色口罩，身穿黑色外套、長褲、深色鞋、手持行山杖及攜有一個黑色背囊。任何人如有該鄭禮宣的消息或曾見過他，請致電3661 1176或6197 3270，或電郵至rmpu-nts-2@police.gov.hk與新界南總區失蹤人口調查組，或與任何一間警署聯絡。