八鄉村屋雪櫃短路焚宅　單位熏黑付之一炬　母子被困火海昏迷送院

八鄉粉錦公路上輋村一棟兩層高村屋發生火警，38歲姓鄧女戶主今日（19日）清晨4時40分報案，指與13歲姓關兒子，被困於滿佈濃煙的單位內。消防趕抵現場爆門入屋，單位突然發生爆炸，2名消防員背部及手部燒傷。母子昏迷，救出單位後消防及救護員輪流施心外壓急救，後來回復呼吸脈搏，女傷者目前情況危殆。1隻狗疑被濃煙焗斃。



消防員將火警救熄後繼續在單位調查，初步相信因雪櫃短路引致火警，起火原因沒有可疑。現場可見村屋後方廚房位置，擺放了電油及石油氣罐，未知是否火警期間發生的爆炸有關。



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約10名居民自行疏散到安全位置。從村民拍攝的片段可見，火場冒出熊熊烈火。消防員入屋救人時單位發生爆炸，2名消防員背部及手部燒傷，頭盔燒黑，由救護車送北區醫院治理。由於大火無法經屋內進入閣樓，消防員在屋內搭一道鐵梯，破窗入屋，一對母子最後成功被救出。

38歲姓鄧女傷者昏迷被送往雅麗氏何妙齡那打素醫院，13歲姓關男傷者則昏迷被送往北區醫院治理，二人其後均回復清醒。鄧女送東區尤德夫人醫院，目前情況危殆；關男則轉送威爾斯親王醫院治理。

現場消息指，女事主為單親媽媽，其父親為原居民，在同村另一處居住。女事主早年攜同一對子女遷入上輋村，並在飼養一隻唐狗。一對子女不時到外公家留宿，今日女兒到外公家過夜因此逃過一劫。街坊形容村屋地下「都幾亂」，相信用作擺放雜物，事發時地下傳出兩下大、閣樓亦傳出一下巨大爆炸聲，又聽見女事主呼救並着兒子躲藏於洗手間。

有消防員救火時受傷由同袍敷治後送院（陳永武攝）