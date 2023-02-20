元朗男子遭兩漢襲擊偷背囊　單車翁被截獲　男同黨在逃

元朗發生盜竊襲擊案。消息稱，今日（20日）晚上7時許，一名35歲姓葉男子途經元朗東堤街和泰祥街交界，適逢一名年約60歲老翁踏單車經過，兩人因人車爭路而發生口角。未幾，老翁偕一名男友人持單車鏈施襲，據悉有人曾經持刀，打傷葉男頭部及下巴，內有耳機和一件外套的背囊亦跌落地下，混亂中一併被搶走，兩人逃之夭夭，事主報警求助，清醒送院。警方其後在附近截獲涉案單車翁；惟男同黨仍然在逃。



警方到場調查。（林振華攝）

據了解，傷者姓葉（35歲）。事發時，他在元朗東堤街和泰祥街交界，因道路使用問題與一名騎單車的姓黃（73歲）男子爭執，被對方以手及硬物襲擊。葉男離去後，黃翁仍窮追猛打，兩人再於附近安樂路近明珠樓及珍珠樓一後巷爭執，當時黃翁有一名男同黨在場。雙方爭執後，黃翁與友人逃去，葉男則發現一個約值1,600元的背囊不翼而飛，內有兩個共約值2,000元的耳機。

警方接報趕抵兜截，未幾在附近截獲黃翁，他涉嫌「襲擊致造成實際身體傷害」及「盜竊」被捕，現正被扣留調查；元朗警區刑事調查隊正追緝在逃年約20至30歲、高約1.6至1.7米、中等身材、短黑髮、身穿黑衫黑褲及白色波鞋的男子歸案。案中男事主手、面受傷，被送往博愛醫院治理。