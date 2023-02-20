警夥入境處屯門掃黃反黑工　6外籍及內地女被捕

屯門警區特別職務隊聯同屯門警區特遣隊、雜項調查隊、刑事部及入境處人員，展開掃黃及反非法勞工行動，今日（20日）突擊搜查區內樓上按摩店，搗破1個懷疑賣淫場所及3個僱用非法勞工的場所，檢獲一批按摩床、按摩油、避孕套、毛巾及相關場所的海報及招牌燈箱等。行動中，2名外籍女子及4名內地女子（23至46歲）涉嫌「協助管理賣淫場所」、「逾期居留」及「 違反逗留條件」被捕，全部被扣留調查。



警方提醒，根據香港法例第200章《刑事罪行條例》，任何人將任何處所、船隻或地方經營作賣淫場所；或管理或協助管理，或以其他方式掌管或控制經營作賣淫場所的處所、船隻或地方，即屬犯罪，一經定罪，最高刑罰可處罰監禁10年。

而根據香港法例115章《入境條例》，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務，一經定罪，最高可被判罰款5萬港元及監禁3年。而任何人違反對他有效的逗留條件，一經定罪，最高可被判罰款5萬港元及監禁2年。

警方表示，屯門警區將會繼續採取情報主導的策略， 聯同各執法部門打擊區內各種犯罪活動。