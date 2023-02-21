葵涌麗瑤邨新來港婦人攜女出走　與丈夫拉扯惹母女自殺驚魂

葵涌爆發中港家庭糾紛。今日（21日）凌晨約1時28分，警方接獲麗瑤邨富瑤樓一名男住客報案，指其妻子帶同年幼女兒企圖跳樓尋死。幸家人及時將她們拉住。救援人員接報趕抵，證實母女二人均安然無恙；經調查後，相信事件屬家庭糾紛，不涉自殺成份，將案件由「企圖自殺」改列「糾紛」處理，由救護車將該對母女送院檢驗。



現場消息稱，案中年約40歲女事主為新移民，與幾歲大女兒、丈夫、叔仔及奶奶，一家5口居於上址。她由內地來港後疑未能適應生活環境，加上「相見好，同住難」，不時因瑣事與家人爭執。昨日（20日）事主與家人再爆罵戰；直至事發時決心帶女出走，一度與丈夫在「井」字形走廊拉扯，引發跳樓驚魂，最終驚動警方到場。由於事主堅決離家，警方其後聯絡相關部門提供協助。

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