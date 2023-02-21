油麻地廣發大廈停水停電6日　升降機仍待修　住戶叫苦連天欲搬離

「有啲迷茫，唔知可以點，因為佢（大廈）無水無電嗰個禮拜真係好恐怖。」本月初油麻地廣發大廈咸水管爆裂，禍不單行翌日電錶房發生火警，住戶經歷6日水電供應及升降機服務全停。至2月16日水電供應恢復，但廁所水供應及升降機仍未能正常運作，大廈住戶要行樓梯上落。由於升降機無法運作，大廈要求住戶將垃圾帶到大廈後巷位置棄置，惟有欠公德心的住戶將垃圾棄於後樓梯，導致大廈衛生情況欠佳。面對種種情況，多名居民大嘆不便，有人坦言若情況仍然未有改善，會考慮搬離大廈。



《香港01》到廣發大廈了解情況，見大門貼有通告，提示住戶將垃圾集中放於後巷處理，目前廁所水供應及升降機仍未能正常運作，正加緊處理。有住在11樓的住戶表示，現時每日需要上落多次樓梯外出購物，而由於無廁所水，處理寵物排泄物時較麻煩，需要每日清理一次垃圾。她提到，大廈規定每日早上9時需要把垃圾扔到後巷，若趕不及處理，便要自行把垃圾扔到公共垃圾站，形容情況「好唔方便」。

「有啲迷茫，唔知可以點，因為佢無水無電嗰個禮拜真係好恐怖。」她表示，早前大廈無水電供應期間，曾經搬到其他地方暫住，但坦言「無理由白交租，所以依家咪搬返番嚟住」。她又說，不知道升降機何時才會維修好，「要返工同生活，都要照住先」。她透露，最近才與業主簽約，發生事件後有和業主商討過，幸好在租金上獲得扣減，但形容仍然感到迷惘。

她續說，如果情況持續，會考慮向業主提出解約，但認為另覓新居所比起現時的情況更辛苦，「都係住住先，再同業主協調，睇吓有無多啲酌情嘅處理，始終對生活都好大影響」。

住在6樓的江小姐亦表示，每天多次上落樓梯感覺很不方便，曾有數日搬到其他地方暫住，「因為頂唔順，無理由3日裏面水電𨋢全部無，可想而知幾唔方便」。她指出，腳部本身有傷患，一直需要接受物理治療，原先的進度不錯，但因為連日來上落樓梯，導致痛楚再度加劇，「呢幾日不斷腳痛，全身要黐膠布」。

江小姐又說，事後大廈業主立案法團主席已即時協助她解決很多問題，但無奈有些事情需要物業管理處「落order（指示）」才可以做。她提到，昨日從大廈住戶的群組得悉其中一部升降機可於明天進行復修，惟不清楚最新情況。她續說，如果明天情況仍未有改善，會再搬到其他地方暫住，又指大廈內老人院的長者已在較早前徹離。

不願具名的大廈住戶表示，大廈於10日凌晨疑電錶房燒毁，全廈停電。翌日晚上7時又爆水管，管理公司未有及時安排沙包擋水，以致升降機被鹹水浸毁。但業主立案法團及管理公司一直未有就事件展開跟進，直至到13日的晚上7時許才開業主大會商量報價問題。而大廈的食水及電力供應於約16日才恢復供應。但至今升降機仍未進行維修，而鹹水供應亦未恢復。

受事件影響，大廈住戶出入極為不方便，包括住20多樓高的住戶要行樓梯上落。此外，由於升降機無法運作，大廈要求住戶將垃圾帶到大廈後巷位置棄置，惟有欠公德心的住戶將垃圾棄於後樓梯，導致大廈衛生情況欠佳。

大廈住戶就事件開設群組互相交流資訊，並從不同方向尋求支援，包括向議員、傳媒反映。該住戶指，一名業主立案法團主席本稱會於3月6日再決定何時維修升降機，她估計因事件鬧大，令法團及管理公司加快速度，主席昨晚於群組指，其中一部損毁較輕微的升降機的報價已獲得公證行認可，經法團蓋印確認及交予電梯公司後，預計明日會展開維修，不過她指出至今大廈仍未發出公告通知住戶有關決定，擔心最終日期再有變。她又指，升降機本已老化，今次被鹹濕浸毁，即使維修完成後亦擔心升降機的安全性，希望日後多加檢查，避免有任何意外發生。