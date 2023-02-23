墮物殺人│屋宇署指已指令移除棚架上工程廢料　現場沒明顯危險

旺角發生致命墮物意外，一名63歲女子，昨午（22日）在旺角被一支從高處墮下、約60厘米長鐵枝擊中，送院後證實不治。警方經調查後，以涉嫌「容許物體自建築物掉下」罪名拘捕一名60歲裝修男工人，當時他正為一個住宅進行清拆僭建物工程，屋宇署事後到場跟進，一度認為仍有危險，故上址未能解封。屋宇署表示，署方人員發現僭建物的外圍搭建了棚架，棚架上有工程廢料。署方已指示工人移除，現場已無明顯危險。



警方指業主事發前收到屋宇署清拆令，於是前日（20日）安排一間持牌工程公司進行清拆僭建物工程。（馬耀文攝）

屋宇署於23日凌晨回覆《香港01》指，於事發後隨即派員到現場視察，發現上址樓宇11字樓A室的平台正進行清拆僭建物的工程，而該僭建物的外圍搭建了棚架。署方人員於視察時發現該棚架上有工程廢料，並即時指示有關承建商工人移除該些廢料。有關拆卸工程現時已經停工，現場沒有明顯危險。

屋宇署指出，拆除僭建物的工程如符合相關規定，可以透過小型工程監管制度進行，並由合資格的註冊小型工程承建商進行。有關註冊小型工程承建商二月中已向該署呈交涉及該工程的展開小型工程通知書。 此外，屋宇署強調會嚴肅跟進有關事件及盡快完成相關調查工作，以確定有否涉及違反《建築物條例》的情況。如發現有任何違規情況，會採取適當行動。