墮物殺人｜涉事單位動工數日　露台滿地泥頭　裝修工人仍被扣查

旺角長旺道昨日（22日）發生墮物殺人事件，一支約60厘米長的鐵枝由11樓墮下，插斃63歲女途人，涉事工程公司的一名60歲男裝修工人被捕，至今早仍然被警方扣留調查。今早《香港01》記者再到現場，肇事單位被警方查封，已經停工，而露台基本上拆得七七八八，滿地泥頭、碎片和雜物。



現場是長旺道19號長發大廈，樓高14層，肇事單位在11樓；單位正進行裝修工程，事發後已經被警方查封，今日沒有工人在場。姓李街坊稱，單位是出租並非業主自住，不清楚是否有新租客，數日前開始動工。

警方昨日稱，該單位的業主較早前收到屋宇署清拆令，於是安排一間持牌工程公司進行清拆僭建。記者由15樓天台俯瞰，可清楚望到肇事露台。它呈L形，其中面向長旺道一邊長約2.5米、濶約1.5米，搭有棚架和帆布。露台內滿地泥頭和碎片，也有鐵枝、疑似隔音棉等雜物。

翻查資料，屋宇署早於2006年已根據《建築物條例》第24C（1）條，向該單位業主發出清拆令，指該單位在平台上加建了搭建物，要求業主在限期內拆除。

警方已查封單位。（鄭嘉惠攝）

事發於昨日下午2時17分，一支約60厘米長的鐵枝由高處墮下，插穿店舖帆布後插中63歲女途人，貫穿其頭部，當場重創昏迷。有途人曾嘗試急救，惜她送院後證實不治。警方以涉嫌「容許物體自建築物掉下」罪名拘捕一名60歲裝修男工，案件由旺角警區重案組第一隊跟進。

剛巧途徑上址的潘健龍先生，曾試圖為事主急救止血。（潘健龍先生提供）