深水埗街頭誘男子上樓尋歡後盜財物　入境4日雙程證夫婦斷正落網

深水埗區內近日發生多宗男子被兜搭上樓尋歡、其後遭盜去財物的案件，警方經調查後，昨日（22日）在區內拘捕一對持雙程證入境僅4日的夫婦，涉嫌「盜竊」、「違反逗留條件」及「為不道德目的而唆使他人」，兩人正被扣留調查。



警方展示檢獲的證物，包括避孕套及現金。（梁偉權攝）

深水埗警區刑事調查隊第5隊主管偵緝督察韋榮傑表示，警方自2月起，留意到深水埗區內有3宗為不道德目的而唆使他人案，涉案女子先在街頭主動向途人搭訕，聲稱可提供性服務，並帶「上釣」的事主到桂林街一單位進行性交易，其男同黨則趁事主不為意時，進入單位搜掠財物後離去。據了解，被捕女子有撫摸事主的私處一段短時間，之後就聲稱不欲提供性服務，拒絕完成交易。

深水埗警區刑事調查隊第5隊主管偵緝督察韋榮傑。（梁偉權攝）

深水埗特遣隊昨日在區內進行反罪惡行動，發現一對持雙程證的男女犯案，成功拘捕兩人。被捕男子40歲、女子30歲，相信為夫婦關係，警方在兩人身上均搜出涉案單位的鎖匙，並在男子身上搜出1.1萬元現金，以及在女子身上搜出一個未用過的避孕套。兩人持入的「入境紙」顯示，他們在本月19日一同入境香港。至於兩人背後是否涉及犯罪集團操控，韋榮傑稱仍有待調查。

警方展示檢獲的證物，包括避孕套及現金。（梁偉權攝）

韋榮傑指出，全港在本月至今錄得9宗同類案件，其中在深水埗區內，除今次拘捕一對男女一案外，已另有3宗同類案件。據悉警方將翻查各宗案件檢獲的閉路電視錄影，調查被捕男女是否有涉及其他案件。另外警方目前未有實際數據證明案件與通關有關，會進行情報搜集，如發現相關罪行，會聯同不同政府部門執法。韋榮傑呼籲市民留意類似的犯案手法，如發現有人在街頭進行唆使行為，要向警方舉報。