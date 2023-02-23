石籬邨單位起火嚴重焚毀　戶主涉縱火被捕　送葵涌醫院治理

今晚（23日）10時許，葵涌石籬（一）邨石俊樓低座發生火警，警方接獲多人報案，到場發現有單位起火並冒出濃煙，消防開一條喉及派出一隊煙帽隊撲救，至晚上約11時將火救熄。救護車到場戒備，暫未發現有人受傷，約60人自行疏散。

據悉，事發時單位內並無人，警方事後在大廈1、2樓梯間位置，尋獲起火單位的男戶主，他被發現時僅身穿內褲。男戶主隨後被警方拘捕，並黑布蒙頭由救護車送往葵涌醫院治理。警方將案件改列「縱火」跟進，正調查被捕人與早前區內兩案遊樂設施縱火案有否關連，與及被捕人的精神狀況。據悉被捕人有精神病記錄。



葵涌石籬（一）邨石俊樓低座一個單位起火，現場火光熊熊，大量黑煙升上半空。（facebook「我們都是石籬邨長大的」/網民Mei Shek圖片）

起火單位戶主被捕，送院檢查。(黃江奇攝)

起火單位戶主被捕，送院檢查。(黃江奇攝)

現場消息稱，事發為6樓一個單位。網民上載到社交網站的照片及影片顯示，起火單位火光熊熊，有火舌冒出窗外，大量黑煙升上半空。《香港01》記者在場所見，有冷氣機焚毁並跌落地下，火勢撲熄後可見單位外重嚴重熏黑，窗框燒至變形。

警方指，被捕男子姓蔡，57歲。23日晚上10時40分，警方接獲石籬（一）邨石偉樓多名住戶報案，指上址一單位起火。人員接報到場，消防將火救熄，消防初步調查相信起火原因有可疑。人員經初步調查，蔡男涉嫌「縱火」被捕，交由葵青警區刑事調查隊跟進。被捕男子清醒，被送往葵涌醫院治理。火警中約有60名居民自行疏散到安全地方。