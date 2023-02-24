黑幫滲「傳說」「食雞」手遊　誘青少年收債　警拘11人最細12歲

有黑幫集團利用青少年「搵快錢」心態，在熱門手機遊戲《絕地求生》（俗稱「食雞」）及《傳說對決》內物色人選，相約見面後再利誘對方做「淋紅油」及「貼街招」等非法收債活動。警方經深入調查後，前日（22日）拘捕11人，包括集團主腦、骨幹及行動組成員，年齡最細只有12歲，被捕人涉嫌「刑事毀壞」，涉及收債金額約400萬元。



灣仔警區刑事總督察何兆東講解案情指，警方根據早前一宗案件的後續調查，掌握到有黑社會團夥利用青少年進行非法收債等犯法行為，之後鎖定該集團展開拘捕。何兆東指，該集團架構分明，集團主腦及骨幹成員均有黑幫背景，而2名主腦會定時下放收債的行動清單給3名骨幹成員，最後有6名透過手機遊戲認識、被招募收債的行動組成員。

該集團分工清晰，一名14歲的骨幹成員負責後勤支援，會提供衣服、紅油及街招等收債用工具；一名18歲青年則擔任行動監督，教導被利誘的6名青年如何收債，並會於事後到場拍照為證；另一名20歲的骨幹確認任務完成後，會在網上支付酬金，每宗酬金由500至800元不等。

何兆東續指，團夥透過《絕地求生》及《傳說對決》等熱門的電話遊戲，結識青少年。當與對方建立信任後，團夥會相約青少年見面吃喝玩樂，再利用青少年「搵快錢」心態，順勢利誘對方進行非法收債活動。

團夥會於熱門的電話遊戲結識青少年，包括《絕地求生》及《傳說對決》等。

案件中11名被捕人仍在扣查中，其中3人暫控一項「刑事毀壞罪」。初步調查顯示，他們涉嫌與2022年11月至今年1月在全港各區發生的17宗刑事毀壞案件有關，涉及收債金額約400萬元。警方呼籲青少年切勿為賺取快錢而參與收債活動，淪為不法分子的工具，如被人招攬進行不法行為，應立即拒絕及向警方舉報。家長亦應多關心子女，以免子女與不良分子為伍。