蔡天鳳碎屍案｜疑因千萬巨額財產遭前夫一家毒手　前夫仍然在逃

28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）遇害，疑遭碎屍及烹屍，屍塊藏於大埔龍尾村村屋雪櫃內。今日（25日）凌晨，警方交代案情時表示，相信其前夫一家因不滿蔡女對數以千萬計財產的分配而狠下毒手，已拘捕前夫的父母及兄長3人，惟前夫仍然在逃。涉案龍尾村村屋單位為新租用，內櫳簡陋無傢俬，且有削肉機、電鋸甚至兩煲混有人體組織的湯。警方仍在調查該村屋單位是否第一兇案現場，並全力追緝死者前夫歸案。



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西九龍總區刑事部警司鍾雅倫稱，警方於2月22日凌晨接獲報案，指一名28歲女親友於2月21日開始失聯，經調查後相信有可疑，2月23日西九龍重案組接手追查後，對事主背景作深入調查，並會見聲稱是最後與事主會面的私人司機，亦即其前夫兄長；同時會見前夫的父母及嘗試約見前夫。

經調查後，相信事主與前夫一家有巨額金錢糾紛，有人因不滿事主處理財產方式，因而引發糾紛動殺機。數名被調查人士亦多次提供錯誤訊息，試圖混淆調查方向。經抽絲剝繭及悄報分析後，警方成功識破有關人等製造的煙幕及大話，並鎖定位於大埔龍尾村的村屋單位，該單位由事主前夫父親於今個月新租用。

昨日（24日）凌晨，在九龍城區拘捕2男1女，包括事主前夫的父母及兄長（31至65歲），並在昨日下午，持搜查令破門進入大埔龍尾村一村屋單位，並在一雪櫃內，發現人體殘肢，亦發現部份受害人的財物、身份證及信用卡，因此相信事主已遇害。據了解，雪櫃內只有死者的左、右腿，其頭顱、軀幹及手部仍不知所終。

一張閉路電視截圖可見，一名相信是男疑犯的男子手持一個膠箱。

警方亦發現單位被冷血兇徒精心佈局，包括屋內牆身及窗口均掛上帆布，單位有亦遺有用作肢解人體的工具，包括削肉機、電鋸、長雨衣、手套及面罩，亦尋獲人體碎肉，並有兩煲相信混有人體組織的湯。而屋內並無床等傢俬，十分簡陋。

3名被捕人士正被警方通宵扣查，稍後會落案起訴他們「謀殺」罪；同時全力緝捕受害人的前夫歸案。警方呼籲市民如有任何消息提供，請立即致電3661-8281、9702-9757聯絡西九龍總區重案組第二隊。