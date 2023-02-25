蔡天鳳碎屍案│前夫全家疑為億元資產殺人　大律師解六大法律疑問

譚仔米線創辦人媳婦、28歲名媛蔡天鳳Abby Choi，失蹤3天後揭發懷疑遭前夫全家合謀殺害支解，死無全屍，頭臚及部份軀幹至今仍未尋回。警方目前已拘捕蔡天鳳前夫的兄長及父母，惟其前夫仍然在逃。事件起因懷疑有人覬覦蔡天鳳個人巨額財富，謀財害命，然而即使成功毀屍滅迹，有關人士又是否可以將蔡的遺產「袋袋平安」？就法律角度，《香港01》找來大律師陸偉雄逐一解答。



大律師陸偉雄拆解6大法律疑團。

（問：記者，答：陸偉雄大律師）

1. 問：蔡天鳳被殺後遺體被肢解，如兇徒成功把屍體丟棄，是否難以控告謀殺？

答：即使屍體被丟棄，仍然可以控告謀殺。屍體當然是重要證據，但也並非必然的證據，可以環境證據作推論，例如閉路電視畫面及兇器等；又或是以串謀謀殺，企圖謀殺的罪名控告。

（註：2011年淘大花園無屍兇案，已婚金融公司董事涉嫌於「私竇」單位內殺害四川情婦，其後毀屍滅迹。警方經兩年深入調查，終憑環境證供鎖定疑犯，成為本港首宗「無屍體、無法證、無目擊證人」入罪的謀殺案。）

2. 問：蔡天鳳被前夫全家合謀殺害肢解，前夫可以獲得遺產嗎？

答：

1. 要是成功毀屍滅跡

除非遺囑寫明前夫可獲遺產，否則法律上已經與死者沒有關係，不會獲分配；

2. 純粹證實死亡，一般來說失蹤七年可申請當死亡

只要說服法庭認可當時人已死亡，例如警方有證據證明已死亡，便可申領遺產；反而失蹤的話，沒有理據申請；

3. 若前夫有份殺害，殺人者就算遺囑有份，都會被剔出繼承名單

如前夫有份謀財害命，會被剔出名單，法律上無資格繼承遺產。

3. 問：蔡天鳳購入加多利山物業供前夫一家居住，但以「前家翁」（即前夫父親）為掛名業主，她是否仍擁有業權？如何證明？

答：要視乎雙方生前的承諾，以信託還是送贈形式提供物業。若是送贈便不能取回物業，但若是信託形式，蔡要取回業權的話，便要打官司控告老爺侵吞業權，提供以往她繳付買樓、供樓的轉帳文件，與及繳付律師費等證據。

4. 問：蔡天鳳與現任丈夫有擺酒但無註冊結婚，丈夫能否分得遺產？

答：這是超乎男女朋友的關係，縱使家人朋友都認同是夫婦，但法律上並非有效的婚姻，如沒有遺囑說明，他不能獲得遺產；子女雖然屬非婚生子女，但有出世紙和血源，法律上得到保障。

5. 問：蔡天鳳共有4名子女，加上如有丈夫（沒註冊）及父母，在沒有遺囑下，遺產如何分配？

答：若然沒有遺囑，遺產的承繼權便會依照無遺囑條例辦理，優先次序為：尚存的配偶、死者的子女、死者的父親或母親、死者的兄弟姊妹，或於死者在生時已去世的任何死者的已故兄弟姊妹的後裔。另外受養人亦可分一杯羮，即證明一直有接受死者助養者。

由遺囑承辧人處理，將物業及金飾等變賣後作出分配。遺囑承辦人要獲法庭接納，要是沒親友申請，會由政府法定律師出任。

6. 問：蔡天鳳的子女尚未成年，如分到遺產會由誰保管？

答：若然沒有任何家人，社會福利署署長可向法庭申請為法定監護人，由社工出任。

有人在網上懸紅200萬元緝兇。帖文指涉案前夫姓鄺，洋名Alex。（網上截圖）

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