蔡天鳳案│警料周二搜打鼓嶺推填區千噸垃圾　尋殘肢證物料耗數天

蔡天鳳Abby Choi被殺害肢解烹屍案，西九龍總區刑事部警司鍾雅倫周日晚（26日）會見傳媒時強調警方不想放棄任何線索，希望找到多少殘肢便找多少，希望給家人公道，令死者可以沉冤得雪。消息指，警方計劃到打鼓嶺堆填區進行搜索行動，周一已展開部署，料於周二（28日）正式展開行動。



消息指，警方除了希望尋回死者殘肢外，亦積極搜索更多證物，堆填區內列入搜索範圍的面積約一個足球場大，料涉千噸垃圾，該批垃圾主要是相關日子時所棄置，估計至少耗時兩至三日才能完成搜索工作。



西九龍總區刑事部警司鍾雅倫強調警方不想放棄任何線索，希望找到多少殘肢便找多少，希望給家人公道，令死者可以沉冤得雪。（林振華攝）

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28歲名媛Abby Choi蔡天鳳慘遭肢解屍，其前夫鄺港智Alex、前大伯、前家翁及前家姑已全被捕。（01製圖）