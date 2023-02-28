蔡天鳳案｜親友到龍尾村拜祭 Abby奶奶嚎哭：善心錯付狼心狗肺
撰文：羅敏妍
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28歲名媛蔡天鳳Abby Choi遭殺害及肢解烹屍，案件揭發第4天，死者丈夫Chris終於露面，繼今（28日）早偕父母及岳父母到沙田富山殮房認屍後，中午再到大埔龍尾村肢解案現場。甫抵埗，Abby母親已經難掩傷痛，伏在女婿Chris懷中抽泣。另外，有道士帶同紙紮人及祭品準備打齋超渡。
Abby丈夫Chris較早前透過好友表達對妻子的懷念，說「感激佢喺我生命出現」，並承諾會照顧好妻子所有子女。Chris今日穿着灰黑色衞衣，戴上墨鏡，右手無名指上，疑是結婚戒指。他一臉愁容，低頭不語，只是默默讓岳母依靠着。
現場有道士帶同紙紮人及祭品準備打齋超渡，從字條可見，蔡天鳳祖籍湖南，離世日期為農曆二月初二，即上周二2月21日。據知，超渡儀式是譚家安排。至下午1時左右，各人逐一上香拜祭，Abby的母親和家姑也哭成淚人，其中家姑哭道：「你今生嘅善良用錯咗地方喇傻妹，整咗啲唔值得嘅人食咗喇，啲狼心狗肺呀，食咗你個心呀傻妹」又說：「你唔好掛住我哋喇，放心走啦，上路啦，你人生變咗塵緣㗎喇！好感激遇到你，只係可惜緣份短暫。」
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另一方面，警方也不放過任何蛛絲馬跡。上午11時左右，警方3名重案組人員到場，進入單位調查。
死者家屬首現身
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▼警方於2月26日再拘一名47歲女子，為死者前家翁情婦▼
▼警方於2月25日凌晨在村屋檢走大量證物，包括藏屍雪櫃▼
▼警方與渠務署在大埔龍尾村工作▼
蔡天鳳Abby Choi是誰？
蔡天鳳是本港名媛，活躍於時裝界，屢次登上知名雜誌，被形容為「新星」，Abby現任丈夫是譚仔「太子爺」，林盛斌任司儀。
蔡天鳳Abby Choi碎屍案有誰被捕？
前夫、前家翁、前家姑、前大伯及前家翁情婦已被捕。前夫及他的父親、兄長遭落案起訴一項謀殺罪，前家姑被控妨礙司法公正罪，一家四口還押至5月8日再訊。