警旺角葵涌打擊非法賭博　7男女被捕

警方今日（28日）在旺角和葵涌展開打擊非法賭博行動，總共拘捕7人，所有被捕人正被扣留調查，當中旺角警區特別職務隊根據線報及經深入調查後，下午展開代號「蓄勢」的反非法賭博行動，突擊搜查廣東道1084號一單位，搗破一個懷疑非法釣魚機賭場，檢獲兩部釣魚機、兩部遊戲機、一批遊戲卡、讀卡器及約500元賭款，警員拘捕一名54歲本地女子，涉嫌「管理賭博場所」；另外，單位內一名本地男子及一名內地男子，年齡分別為27歲及44歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。



另外，葵涌分區軍裝巡邏小隊聯同特遣隊則在區內展開打擊非法街頭賭博行動，在石蔭路一帶檢獲一副紙牌及小量現金，同時拘捕4名本地男子，年齡介乎48歲至84歲，涉嫌「在賭場以外任何場所或在街道上進行的賭博」。

葵涌分區軍裝巡邏小隊聯同特遣隊在石蔭路一帶拘捕4名男子。（警方提供圖片）

警方重申，根據香港法例148章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬元及監禁9個月，街頭聚賭亦屬違法行為。根據法例，任何人於街道上經營或管理或控制非法賭博，一經定罪，最高罰款為5萬元及監禁2年。任何人於街道上進行非法賭博，一經定罪，最高罰款為3萬港元及監禁9個月，警方呼籲市民守法，嚴格遵守相關規例。警方將繼續嚴正執法，打擊各項非法活動。