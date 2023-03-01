車cam影晒｜華心邨女子疑為追巴士捱的士撞　即時起身繼續追

粉嶺華心邨一名女子，懷疑心急追巴士，跑出馬路時被駛至的士撞倒，她被飛拋上車頭後再翻滾墮地；相信她只是皮外傷，拍拍雙手塵埃後爬起身來，繼續跑過另一邊馬路追巴士。驚險過程被駛經車輛的車cam拍攝到上載到互聯網，網民紛紛感到驚險，替女事主抹把冷汗。



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車cam顯示，事發於今日（1日）上午11時28分，一名20至30歲、穿着牛仔衫褲孭着背囊的女子由華心邨跑出，向對馬路的巴士跑去，沿途揮手呼叫，估計是追巴士。當時一輛專線小巴由她右方駛出，她示意小巴讓路，小巴亦及時煞停，但再跑出兩步，快線一輛綠色的士駛至，收掣不及，左邊車頭撞到她。

女子飛拋上車頭後再翻滾墮地，但隨即站起來，拍拍雙手，繼續往巴士跑去。車cam片長11秒，沒有見到女子最後是否成功登上巴士，但上載短片的網民則以「用生命黎（嚟）追巴士，好彩係的士撞你咋。」

大部份網民都認為女事主太心急，不顧安全：「走咗咪下班車囉，人走咗就下世架啦」；亦有網民留言「的士佬今次反應極快，否則一定起唔到身」，但亦有指的士司機應該報警。《香港01》事後向警方查詢，該時段並沒有交通事故報告，相信女事主及司機亦沒有報警。