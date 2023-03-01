「同事兒子」來電求交保釋金　72歲翁被呃$4萬　警拘52歲男

電話騙案未有遏止跡象，警方前日（27日）接獲一名72歲男子報案，指接獲懷疑是「猜猜我是誰」騙徒的來電，對方聲稱為同事兒子，並訛稱被警方拘捕，要求報案人提供保釋金，騙徒其後假扮報案人同事的朋友到報案人的住所外，向其收取約4萬元現金，報案人依言支付，其後與同事聯絡，方知受騙報案。

屯門警區刑事調查隊人員第六隊接手跟進，經深入調查及情報分析後，昨日（28日）在油麻地拘捕一名52歲姓鍾本地男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。被捕男子現正被扣留調查。案件現交由屯門警區刑事支援隊跟進調查，行動仍在進行中，警方不排除會有更多人被捕。



警方檢獲手機等證物。（警方提供圖片）

警方指出，截至2022年底，警方共接獲27,923宗詐騙案件，當中電話騙案共錄得2,831宗，佔整體騙案數字約百分之十；涉及被騙款項約港幣10億元。電話騙案手法層出不窮，其中包括假扮受害人的親屬、朋友或業務伙伴致電受害人，以不同原因訛稱自己需要現金應急；並指示受害人不准掛斷電話，及要求把款項存入指定的銀行帳戶、或將現金放置於指定地點、或親身交予有關同黨。

警方高度關注電話騙案，並有以下呼籲：

（1）切勿將金錢存入陌生人的帳戶或放在公眾地方；

（2）切勿交出銀行帳戶號碼以及網上理財密碼；

（3）若來電者稱已脅持子女、親戚或朋友，請即報警；

（4）切勿輕信騙徒的說話，有需要時致電子女、親戚或朋友求證；

（5）切勿向來電者透露子女、親戚或朋友的名字；

（6）提醒身邊長者上述防騙信息，特別是一些較少閱報及看電視的長者；

（7）如有任何懷疑可致電「防騙易」諮詢熱線18222，或報警求助。

警方提醒市民，任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第17條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁10年，切勿以身試法。