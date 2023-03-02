八旬翁墮「政府官員」騙案失6萬元　警拘18歲內地女

警方表示，於2月28日接獲一名88歲男事主報案，指早前接獲一名自稱政府官員的人來電，對方聲稱其涉及一宗刑事案件，要求提供銀行戶口資料以配合調查。騙徒其後到事主的寓所外向其收取6萬元現金。事主其後向警方查詢始發覺受騙。東區警區情報組人員接報後，隨即展開深入調查。經情報分析，最後鎖定一名疑犯，並於昨日（3月1日）拘捕一名18歲姓孫內地女子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」罪，案件現交由東區警區刑事調查隊跟進調查。行動仍在進行中，警方不排除會有更多人被捕。



警方提醒市民，電話騙案手法層出不窮，其中包括假扮不同執法機關人員，以不同原因訛稱受害人需要提供金錢以證清白；並指示受害人為免阻礙調查不准向警方求助，及要求把款項存入指定的銀行帳戶、或將現金放置於指定地點、或親身交予有關同黨。此外，任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第十七條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁10年。

警方高度關注電話騙案，並有以下呼籲：

（1）切勿將金錢存入陌生人的帳戶或放在公眾地方；

（2）切勿交出銀行帳戶號碼以及網上理財密碼；

（3）若來電者自己執法人員並要求提供金錢，請即報警；

（4）切勿輕信騙徒的說話，有需要時致電子女、親戚或朋友；

（5）切勿向來電者透露任何個人資料；

（6）提醒身邊長者上述防騙信息，特別是一些較少閱報及看電視的長者；

（7）如有任何懷疑可致電「防騙易」諮詢熱線18222，或報警求助。