以釣魚訊息及扮親人來電呃$140萬　警搗兩集團拘13人　最細15歲

詐騙案沒有遏止跡象，警方針對釣魚訊息及「猜猜我是誰」電話騙案進行代號「善治行動」，搗破兩個詐騙集團，並以「以欺騙手段取得財產」等罪名總共拘捕13人，年齡最輕只有15歲，騙款合共超過140萬元，警方指出發現有集團利誘青少年參與詐騙，重申年少無知並非藉口，市民切勿以身試法。



東九龍總區重案組第三隊總督察許諾（中）、科技罪案組高級督察劉震宇（左）、情報組高級督察謝潔婷（右）交代案情。（梁偉權攝）

東九龍總區科技罪案組高級督察劉震宇交代案情指，本地一個犯罪團夥由去年12月至今年2月偽冒成一個電訊集團會員平台，向市民發出釣魚訊息，訛稱其會員積分即將到期，誘使市民點擊和官網相似域名的可疑連結，市民信以為真登入，提供信用卡資料和一次性密碼，希望換領奬賞，騙徒將相關資料連結至電子錢包，再以500元報酬安排車手到全港各區利用購買容易轉手的貨物，例如金器和手提電話，集團更不時轉換匿藏地點，增加警方調查困難。

東九龍總區科技罪案組經調查後，昨日（1日）搗破涉案集團拘捕8名男女，包括主腦和骨幹成員，年齡介乎22至52歲，警員檢獲大量電子儀器例如手提電話和電腦，以及贓物包括名牌衣服和電子產品。

本地一個犯罪團夥偽冒成一個電訊集團會員平台，向市民發出釣魚訊息，訛稱其會員積分即將到期，誘使市民點擊和官網相似域名的可疑連結，市民信以為真登入，提供信用卡資料和一次性密碼，希望換領奬賞。（梁偉權攝）

另外警方去年留意到全港各區發生多宗電騙案，當中「猜猜我是誰」專門針對長者，東九龍總區情報組高級督察謝潔婷表示，東九龍總區鎖定一個由黑社會操控的電騙集團，發現騙徒以「揾快錢」作為招徠，誘使心智未成熟的青少年參與，報酬由1500至2000元不等，協助騙取長者畢生積蓄。

案中騙徒先假扮受害人的子女，致電受害人訛稱干犯刑事罪行，要求數萬元至數十萬元現金作為保釋金，再安排青少年假扮成受害人子女的朋友或律師上門收取騙款，隨後指使他們到加密貨幣找換店或找換機轉走款項，青少年更到學校招攬更高年級同學參與詐騙。相關騙案總共有6宗，6名受害人年齡介乎64至89歲，損失2萬元至40萬元不等，總共損失75萬元。

騙徒將受害人信用卡資料連結至電子錢包，再以500元報酬安排車手到全港各區利用購買容易轉手的貨物，例如金器和手提電話。（梁偉權攝）

警員經調查後拘捕5名男子，年齡介乎15至52歲，報稱學生、廚師和倉務員，部分人有黑社會背景，其中兩人已被落案起訴，案件今日（2日）觀塘裁判法院提堂。

東九龍總區重案組第三隊總督察許諾指，警員在整個行動中檢獲銀行文件、提款卡，總共拘捕10男3女，整體騙案而言，盜用信用卡騙案由前年1018宗上升至去年1471宗，升幅達到約4成，「猜猜我是誰」電騙案更由前年497宗增至去年1540宗，強調任何騙案都是嚴重罪行，年少無知並非藉口，呼籲市民若收可疑來電或電郵，可以將資料輸入警方應用程式「防騙視伏器」，以評估風險，假如懷疑自己受騙，可以致電「18222」向警方求助。

騙徒先假扮受害人的子女，致電受害人訛稱干犯刑事罪行，要求數萬元至數十萬元現金作為保釋金，再安排青少年假扮成受害人子女的朋友或律師上門收取騙款，隨後指使他們到加密貨幣找換店或找換機轉走款項。（梁偉權攝）

警方表示，東九龍總區重案組人員經深入調查後，昨日（1日）展開行動，在全港多區拘捕3名本地男童、7名本地男子、2名本地女子及1名內地女子，年齡介乎15至56歲，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。警方相信是次行動已成功搗破兩個本地詐騙集團。

調查顯示，其中一個詐騙集團涉嫌於去年12月至今在香港活躍於發放釣魚訊息，向受害人發送附有「釣魚網站」連結的手機短訊，取得受害人的信用卡資料後盜用其信用卡進行網上購物，其後再將有關物品轉售。該騙集團涉嫌與35宗案件有關，涉款約67萬元。，另一個詐騙集團則涉嫌與去年12月至今期間發生的6宗「猜猜我是誰」騙案有關，涉款約75萬元，警員檢獲大量手提電話、電腦、銀行文件、電話卡、衣服等，行動仍在進行中，不排除會有更多人被捕。

警方呼籲市民必須提高警覺，於使用網上平台購物的時候，要留意貨物郵遞詳情及有關付款安排。如有懷疑，可向購物平台查詢，另外，市民要保持警惕，不要在來歷不明的釣魚網站輸入信用卡資料，以免騙徒有機可乘。任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第17條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁10年。