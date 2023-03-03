尖沙咀四級火｜建材多阻救火　起火原因未明　坍塌搜救隊視察外牆

尖沙咀中間道海員之家重建地盤四級火警，焚燒超過9小時，於今晨8時半大致被救熄。消防處稱，由於大廈未有正式的消防設施，火乘風勢，而且大廈內有大量建築材料，增加灌救困難。消防處正調查起火原因，大廈結構安全亦有待確定。



消防處副消防總長姜世明在場稱，昨日11時11分接獲火警報告，5分鐘後到場。大廈樓高48層，地盤面積60米乘80米，當時多個樓層起火，並已波及外牆棚架及物料。由於預計要大量人手、資源及車輛，故於11時37分將火警升為三級。及後因為火警有蔓延跡象，並有強風將地盤高處的火屑吹到附近大廈，消防處其後將火警升為4級，動員共250名消防員及救護員，出動66部消防車及4部救護車，派出兩喉3隊煙帽隊灌救，煙火特遣隊及無人機隊亦出動進行高空勘察。火警於今晨7時31分受包圍，8時30分救熄，疏散170名市民，起火原因仍有待調查，稍後會派出坍塌搜救專隊勘察外牆是否有下墜風險，再轉交屋宇署跟進。

灌救困難

姜世明續稱，由於現場有多個樓層同時起火，惟大廈是興建中的工地，只有臨時消防設備，但卻有大量建築材料， 如木板鐵支等阻礙推進；要將大量輸水工具，例如泵，搬到起火樓層；另外凌晨時份燈光昏暗，要帶備足夠照明器材來協助救火。

此外，天氣乾燥及大風，不少火屑吹到鄰近大廈，一間酒店的露台及一幢商廈的露台，擺放的傢俬因此起火，要由戒備的消防員撲滅。至上午10時，消防員仍向火場灑水降溫，以防死灰復燃。起火原因仍有待調查。

對於有記者提出，何以不使用直升機掟水彈協助救火？姜世明解釋稱，直升機的氣流會危及樓層內的消防員。

兩人送院

消防處救護監督金學禮稱，火警中救護車將一名人士送院，他是目睹火警受驚，感到心口不適，送伊利沙伯醫院治理；另一人感到不適，自行到伊利沙伯醫院求診。

12人入住社區中心

尖沙咀分區指揮官吳翠婷警司稱，警方西九龍警區、東九龍警區及港島總區均有派員到場，協助疏散及封路。警方及消防處疏散恆星樓高層住客、重慶大廈及遠東大廈共170人；另外，在民政事務處協助下，開放油麻地梁顯利社區中心，目前恆星樓有6男6女居民入住庇護中心。警方呼籲市民遠離火警現場大廈。