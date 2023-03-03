有片｜油麻地毒品車泊街遇查　26歲男以一敵五圖逃走終被捕

一名26歲男子昨午（2日）在油麻地涉嫌販運市值27萬元的霹靂可卡因，警員截查時男子企圖逃走，有網上片段可見，該名男子被3名警員按在地上時激烈掙扎，其後再有兩名相信是途人的男子加入協助制服涉案26歲男子，他最終被捕，正被扣查。案件交油尖警區刑事調查隊第九隊跟進，警方表示，事件中無人受傷。



起片3名男警試圖制服涉案橙衣男。（網上片段截圖）

片段開首顯示兩名軍裝男警及一名掛上委任證的便衣男警，在油麻地碧街近新填地街交界，包圍一名橙衣男子，當時兩名軍裝警已將橙衣男按在地上，惟橙衣男激烈掙扎，其中一名軍裝警一度整個人被「秤起」。其後3名男警合力，終把橙衣男按在地上。其間有人說「我捉住佢隻手，你塔（鎖手銬）吖，我捉住佢隻腳呀！」，但當時手銬已被橙衣男拿着。

當時有數名途人在旁圍觀，鏡頭外一把男聲問「使唔使幫手呀？」，警員回應「幫手幫手幫手！幫手，撳住佢吖！」一名穿深藍色上衣的男子隨即上前協助按住橙衣男。其後另一名綠色上衣的男子亦趕至，從行人路跨過泊於路邊的電單車，上前加入按住橙衣男。最終眾人成功制服橙衣男，有人表示「唔該晒！唔該晒！」

警方表示，西九龍總區衝鋒隊人員昨午（2日）約5時30分在油麻地區進行反罪惡巡邏期間，在新填地街282號發現一輛泊路邊的私家車，車内一名男子形跡可疑。警員上前截查期間，該男子懷疑拒絕合作並企圖下車逃去，其後於新填地街199A號外被警員截停。警員於其車內檢獲約260克懷疑霹靂可卡因，市值約27萬元。經初步調查後，該名26歲姓吳本地男子涉嫌「販運危險藥物」及「阻礙警務人員執行職務」被捕，現正被扣留調查。據了解，當時有途人幫忙協助制服被捕人。

涉案男司機被帶上頭套拘捕。（梁偉權攝）

警方重申，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人販運危險藥物，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及終身監禁。