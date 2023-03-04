警油尖區打擊無牌賣酒　拘12男女　檢值4萬元啤酒及烈酒

油尖警區反三合會行動組、油尖警區特別職務隊、油麻地分區雜項調查隊及尖沙咀分區雜項調查隊人員昨晚（3日）至今晨（4日）進行代號「戰馬」(WARHORSE)的聯合行動，打擊區內無牌賣酒活動。行動中，人員共拘捕12人，並檢獲622罐啤酒飲品及9枝烈酒，市值共約4萬元。



今日（4日）凌晨約2時，警方突擊搜查尖沙咀山林道18號一酒吧，並拘捕一名33歲姓梁男負責人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」。該處所內3名男子及1名女子，年齡介乎49至61歲，全部涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕。

警方亦到柯士甸路3號一間懷疑無牌酒吧調查，一名48歲姓蘇男負責人涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」被捕。另外，該處所內2名男子及1名女子，年齡介乎27至46歲，全部涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕。

此外，警方於昨晚（3日）約11時派員喬裝顧客到加連威老道 66-76號一酒吧，發現有人懷疑無牌售賣酒類飲品，一名51歲姓黃男負責人涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」被捕。警方在同日晚上約7時亦派員喬裝顧客到油麻地1號永星里一食肆，發現有人懷疑無牌售賣酒類飲品，遂拘捕一名60歲姓洪男負責人及一名64歲姓洪男職員，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」。