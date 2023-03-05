網傳油麻地便利店收10蚊問路費　店員親解原因﹕一日百幾人問路

網上瘋傳油麻地一間便利店張貼的「問路費一次$10蚊」的告示，表明會向問路者徵收每次10元的問路費，強調員工沒有義務和責任提供道路指引服務，又指「如態度不好，那是應該的，沒有誰欠誰」。《香港01》記者今晨（5日）到場了解，發現告示已被移除，職員透露因便利店前身為中港跨境巴士公司售票處，惟疫情期間巴士公司售票處搬遷，舖面改頭換面，結果通關後不少欲買車票或乘車的乘客找不到路，便入店內查詢。職員直言「一日百幾人問路」，部分人更態度欠佳，店方只好出此下策希望減少問路情況，現已撕走告示。



油麻地1間便利店張貼出告示，表明會向問路者徵收每次10元的問路費用，引來網民熱議。（連登討論區圖片）

涉事便利店位於油麻地碧街及砵蘭街，據直通巴士司機透露，疫情前，該舖面為營運中港跨境直通巴士的巴士公司售票處，澳門直巴上客區設於售票處對開，其他廣東省路線上客區則在上海街。惟在疫情期間，售票處疑因未能營業而暫時關門，並在兩年前變為便利店。後來全面通關，售票處亦搬遷到上海街。

然而，不少乘客來到舊址後，未能找到相應的上車位及售票處，便走入便利店問路。由於過多人查詢，影響店員工作，店方遂張貼了問路收費10元的告示，隔了一兩天後感不妥便已移除告示。

便利店負責人Yuki表示，是在前日（3日）張貼告示，內容並不想針對任何人士。當日她在店舖擒獲竊匪時引起市民圍觀，估計有人留意到告示後上傳至網上，以致事件一再發酵，故她亦希望作出澄清。她解釋，半個多月前通關後，每日被人問路的次數大增，一個上午便會有20至30人問路，大多是問巴士站的位置，她無奈指「正常問路都會答，但答咗仲會被人鬧」，有些人有欠禮貌，也不會道謝，令店員不勝煩擾。據悉，鄰近店舖均受問路影響。

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她續指，該巴士公司於通關後，本來有派職員在便利店外指路，但長期不見影，而巴士公司於便利店對面馬路本設有檢測站，同樣沒有開門。直至便利店貼出告示引起討論後，疑該公司發現情況嚴重，當日下午起才有職員長期駐守，而檢測站也有開門並改為售票處，為乘客提供服務，問路情況才有明顯改善。對於有網民形容該店「發錢寒」、「沒有同理心」，她希望大家諒解店員的困擾，而店方亦不曾收取分毫，「大家唔係當事人，唔理解我哋痛苦，針唔拮到肉唔知痛」。

店員曾小姐亦坦言深受問路困擾，「因為每一日都太多人問路，過份地多，一日最少有百幾個嚟問個車站喺邊，喺邊度上」。她形容問路的人大多是旅客，部分人態度欠佳，「都會差，答你但一句唔該都冇，好似一定要答你邊度上車」，嚴重程度更影響工作，「有時我收緊錢，你突然插把嘴埋嚟，問車站喺邊呀，我答咗你轉彎啦，佢跟住就走，但我可能已經有幾個（客人）排住隊。」她指，現時巴士公司在便利店外張貼了售票處的新址及地圖，問路情況有所改善。

該張告示早前於網上瘋傳，白紙黑字寫有「問路費一次 $10蚊」的字眼，引來網民紛紛熱議，有人推測店員或已被問到非常煩厭，逼不得已才貼出告示和收問路費，以減少被打擾的次數。該告示在內地網上亦傳開，而台灣網民亦同樣關注，更引來正反論戰。