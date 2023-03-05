大嶼山現「地盤老鼠」盜竊黨　3個月涉案11宗達$180萬　3男被捕

大嶼山出現「地盤老鼠」盜竊黨，賊人在過去三個月多次出動在地盤盜竊財物，警方新界南總區刑事總部經深入調查後，昨日（4日）凌晨發現賊人潛入北大嶼山醫院擴建地盤，打算偷走市值約18萬元的避雷銅片，再交由同黨企圖運走，於是採取行動，總共拘捕三名男子，經調查後懷疑三人和另外10宗發生在大嶼山的地盤盜竊案件有關，損失金額最大一宗案件達到50萬元，涉及偷取140個渠蓋。其中兩名被捕男子在回收場工作，警方強調拘捕行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。



新界南總區重案組高級督察鄭紫妍交代案情。（朱永倫攝）

涉案3名男子年齡介乎31至57歲，涉嫌「地盤盜竊」罪名被捕，其中兩人負責潛入地盤偷取財物，另一人接應運走贓物轉售出去，職業方面，其中兩人在同一個回收場工作，另一人報稱無業。

新界南總區重案組高級督察鄭紫妍交代案情指，昨日（4日）大約凌晨3時，三名涉案男子被發現出現在北大嶼山醫院擴建工程地盤，其中兩人爬過圍牆潛入地盤，打開其中一個上鎖貨盤，偷去41卷避雷銅片，市值約18萬元，再用大型垃圾桶運走銅片，交給在路邊接應的同黨，繼而放入一輛中型貨車。

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警員經情報分析及深入調查後作出拘捕，起回該批銅片，警方再經調查後，懷疑他們和另外10宗發生在大嶼山的地盤盜竊案有關，損失最大一宗案件達到50萬元，涉及偷取140個渠蓋，行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。

鄭紫妍強調盜竊是嚴重罪行，一經定罪，最高可被判囚10年，提醒地盤和建築公司加強保安，考慮加裝防盜系統和閉路電視，亦要小心鎖好地盤物品。

警方表示，大嶼山警區去年十12月至本年2月接獲多宗地盤盜竊案，新界南總區刑事總部根據線報及經深入調查後，昨日（4日）凌晨約3時在大嶼山北裕東路一個地盤發現兩名男子形跡可疑，該兩名男子爬過該地盤圍牆，偷取存於貨櫃內的避雷銅片，其後把避雷銅片運送到一輛停泊在地盤外、由另一名男子駕駛的中型貨車內，該三名本地男子年齡介乎31至57歲，涉嫌「地盤盜竊」被捕，現正被扣留調查。

警員檢獲41卷共約值18萬元的避雷銅片及一批懷疑用作盜竊的工具，包括剪鉗、手套、鐵梯、大型垃圾桶、唧車。

新界南總區重案組接手跟進案件，經進一步調查後，懷疑該3名被捕男子與大嶼山北分區由去年12月至本年2月接獲的另外約10宗同類型地盤盜竊案有關，合共損失財物總值約180萬元。該三名被捕男子現正被扣留調查。