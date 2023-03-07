警打擊騙案拘17人涉款逾$1800萬　文員誤信高回報投資失$425萬

全港騙案持續上升，警方積極採取行動，打擊網上情緣和網上投資騙案，一連五日在全港多區拘捕17人，涉案金額超過1,800萬元，當中損失金額最大的騙案涉及425萬元，警方成功截回數十萬元款項，同時拘捕3人。



警方檢獲手機、銀行卡和銀行文件。（梁偉權攝）

黃大仙警區重案組第一隊督察吳秉琛交代案情指，警方經深入調查和情報分析，本月2日至6日在全港多區展開代號「光影行動」的行動，偵破11宗網上騙案，涉款超過1,800萬元，以「洗黑錢」及「以欺騙手段取得財產」罪名分別拘捕13男4女，年齡介乎21至63歲，檢獲手機、銀行卡和銀行文件，所有被捕人獲准保釋候查，案件交由黃大仙警區刑事調查隊跟進，不排除有更多人被捕。

警方拘捕13男4女，年齡介乎21至63歲。（梁偉權攝）

該11宗案件分別是網上情緣和網上投資騙案，總共有36名受害人，分別是11男25女，年齡介乎19至68歲，損失金額最大的騙案涉及425萬元，黃大仙警區刑事部接獲一名文員報案，指前年2月至4月在網上交友平台認識騙徒，對方介紹投資黃金期貨的虛擬平台，形容回報高，受害人信以為真開設戶口，並按照指示將巨款匯入騙徒指定的戶口內，但當想取回本金時，平台以不同藉口拖延，例如交稅和收取手續費，要求受害人再付錢，最終受害人無法取回本金，刑事部在反詐騙協調中心的協助下，成功攔截部分款項和拘捕3人。據了解，警方攔截到數十萬元款項。

吳秉琛亦指，騙徒在網上情緣騙案中在網上社交平台認識受害人，訛稱自己在異地工作，隨後發展成網上情人關係，但對方突然失去蹤影，受害人其後收到「情人朋友」通知稱情人已經過身，但留下遺產，要求受害人支付殮葬費、律師費或保證金才能取得遺產，受害人將錢匯入騙徒指定的戶口，最終和對方失去聯絡始知受騙。

黃大仙警區重案組第一隊督察吳秉琛交代案情。（梁偉權攝）

吳秉琛指出，網上騙案有上升趨勢，警方去年錄得27,293宗騙案，比前年19,249宗增加約四成，黃大仙警區全年接獲1,677宗騙案，當中七成是科技罪案，提醒市民切勿參與詐騙或借出口給其他人「洗黑錢」，呼籲市民如有懷疑，使用警方應用程式「防騙視伏器」或致電「18222」求助。