人有三急叫親友「睇檔」　食環收車告人　九旬持牌炒栗婦倒地哭訴

三八婦女節將至，表揚一眾婦女勞動貢獻，香港一名以炒栗子維生的九旬婆婆近乎每日推住小販車，在深水埗和長沙灣一帶自食其力，但周一（6日）工作期間因人有三急而一度離開小販檔，交由沒有持牌流動小販牌照的男親友暫時看管，豈料即被食環署職員發現，即時沒收小販車，而且控告男親友無牌擺檔，婆婆事後趕返現場得悉事件，悲從中來倒在地上哭訴，驚動警方介入事件。

食環署回覆《香港01》查詢時解釋，相關執法行動並非針對涉事持有小販牌照的女士，署方就無牌販賣採取拘捕行動時，有必要檢取相關小販設備及貨品作為證據，供法庭考慮，法例亦有規定，如果小販被裁定無牌販賣，法庭須即時命令沒收有關設備或貨品。



陳婆婆事後趕返攤檔獲悉「揾食工具」被收走，頓時倒在地上哭訴，食環署職員報警求助。（Calvin Yung/facebook群組「長沙灣街坊」影片截圖）

據了解，今年已屆約94歲高齡的陳婆婆由60年代起已經是持牌流動小販，目前雖然走得較慢，但身體仍然十分壯健，近乎每日都會推著「揾食工具」小販車，在深水埗和長沙灣一帶炒賣栗子維生，食環署職員巡查時都表現有禮，雙方一直都相安無事。

事發昨晚7時許，陳婆婆在港鐵長沙灣站一個出口對開擺檔，其間一時三急，所以走向附近洗手間，由於一來一回步伐較慢，所以臨走前拜託一位男親友幫手「睇檔」，豈料被食環署職員發現有異，於是收走小販車和控名該名男親友，陳婆婆事後趕返攤檔獲悉「揾食工具」被收走，頓時倒在地上哭訴，食環署職員報警求助。

陳婆婆以為自己被控告無牌擺檔，當時哭訴「唔好搞到咁大...你咪寫告票囉...我有牌，大牌細牌喺哂個檔口度，點解要告我無牌？」其間無人解釋被控告對象並非陳婆婆，反而是幫手「睇檔」的男親友，有警員向她表示「食環署要帶你返差館，請你合作，你唔合作，干犯阻礙公職人員執行職務」，更一度有人指「起身啦婆婆，法治之區嚟㗎呢度」，事件引來多名街坊駐足觀望。

事件吸引多名街坊駐足觀望。（Calvin Yung/facebook群組「長沙灣街坊」影片截圖）

食環署：事前多番警告 婆婆在執法半小時後始出現

食環署回覆指，就非法擺賣而言，署方的執法政策是具體諒性的，一般而言，如販賣活動不涉及售賣禁售或受限制出售的食物或熟食，亦非在主要通道或行人絡繹不絕的地方進行，署方人員會「先警告、後執法」，即只會在口頭警告無效後才採取執法行動。然而，為確保食物安全和保障市民健康，對於售賣禁售或限制出售的食物或熟食的無牌小販，署方人員會即時執法。

署方過往曾多次接獲有關港鐵長沙灣站附近無牌販賣的投訴。昨日署方人員首先是在晚上約6時45分，於上址看見涉事持牌熟食小販，由於該位置是主要通道而且相當繁忙，於是署方人員向小販作出警告及驅趕，但沒有採取執法行動，一小時後，署方人員再到現場作跟進調查，發現一名年約30歲的男子正在經營熟食攤檔，有足夠證據認為該男子在公眾地方無牌販賣、在公眾地方造成阻礙，及未領有有效牌照而烹煮或加熱食物作販賣用途，因此拘控該名男子。署方澄清，上述執法行動並非針對該名持有小販牌照的女士。事實上，該女士是在執法行動展開後超過半小時才在現場出現。

婆婆沒遭檢控惟男親友被捕 相關小販設備須被檢走

食環署人員就無牌販賣採取拘捕行動時，有必要檢取相關小販設備及貨品作為證據，供法庭考慮，法例亦有規定，如小販被裁定無牌販賣，法庭須即時命令沒收有關設備或貨品。

根據《公眾衞生及市政條例》（第132章）第83B條，除非持有食環署簽發的有效小販牌照，否則任何人均不得在街道上販賣，違者可遭檢控，一經定罪，初犯最高可罰款5,000元及監禁一個月，再犯最高可罰款10,000元及監禁6個月。



此外，根據《小販規例》（第132AI章）第5（3）條，除非持有經營熟食的牌照，任何人不得為販賣而烹煮任何食物或給任何食物加熱，或管有任何擬作烹煮食物或給食物加熱用途的煮食爐或加熱器具，違者可遭檢控，一經定罪，初犯最高可罰款5,000元及監禁3個月，再犯最高可罰款1萬元及監禁6個月。如無牌販賣活動引致阻塞通道，執法人員亦可引用《簡易程序治罪條例》（第228章）第4A條加控違例人士在公眾地方擺放物品造成阻礙；一經定罪，可處罰款5,000元或監禁3個月。

立法會議員江玉歡獲悉事件後展開跟進，已和陳婆婆見面了解。（江玉歡facebook圖片）

立法會議員江玉歡獲悉事件後展開跟進，與陳婆婆見面了解，對方提及事件時仍熱淚盈眶。江認為現時持牌流動小販大多年邁，如果他們一時三刻離開用膳或前往洗手間，因而拜訪其他人「睇檔」，這是無可厚非，以陳婆婆為例，90多歲年紀仍然自力更生，只不過「去廁所行得慢」，所以拜訪其他人協助「睇檔」，她原定去完洗手間就會回來炒栗子，絕非長時間交給其他人經營檔口，希望署方可以酎情處理，及早歸還其「揾食工具」。