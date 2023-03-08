北角七旬翁兩接「兒子」來電索保釋金　損失6萬元　警拘兩騙徒

一名72歲老翁，早前接獲一名男子來電，對方自稱是其兒子，聲稱被警方拘捕，要求他到北角區一指定地點繳交6萬元保釋金。老翁不虞有詐，昨日上午依指示繳款，不料同日下午再接獲另一男子來電，要求他到北角區另一指定地點，再繳交多10萬元。老翁與家人聯絡後懷疑受騙，昨日（7日）下午1時報案求助；事件中他共損失6萬元。

東區警區刑事情報組及刑事調查隊第8隊人員經調查後，同日下午約5時在北角區拘捕一名21歲本地男子及一名44歲本地男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」，他們現正被扣留調查。案件仍在調查中，警方不排除有更多人被捕。

警方重申，任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第17條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁十年。

警方亦高度關注電話騙案，並有以下呼籲：

（1） 任何人經電話自稱親友，指自己更換新電話號碼，並要求受害人借錢及匯款，均有可能為騙案；

（2） 市民應主動關心親友，尤其是長者，與他們分享以上的防騙訊息，避免他們成為下一名受害者；

（3） 市民如有任何懷疑，應致電「防騙易一八二二二」熱線作出 查詢。