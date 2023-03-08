太古接連現襲擊途人案　女童中年漢受傷　警查天眼拘24歲男

太古英皇道上周末（4日及5日）接連兩日、於同一位置附近發生襲擊案，兩名途人相繼被可疑男子襲擊，受傷12歲女童及58歲男途人分別眼角及手部流血。事件引起居民及街坊憂慮，附近屋苑寶峰園日前更發通告，指附近懷疑發生無差別攻擊路人事件，呼籲住戶提防。

警方經調查及翻查附近天眼片段，今日（8日）於附近一單位拘捕一名24姓張男子，涉與3月5日發生的襲擊案有關，警方正調查兩宗案件是否有關。



事發上周六（4日）約5時，一名12歲女童途經英皇道寶峰園對開時，與一名男子有眼神接觸，對方無故突然用手揮向女童眼部，女童眼角登時流血，有途人見狀報警求助。至翌日（5日）下午2時許，一名58歲男子途經同一位置附近休憩處，一名男子突然現身，用手大力將事主推落地下，導致事主手受傷流血，有目擊者見狀馬上報警。有街坊於社交群組指，有目擊者馬上喝止疑兇，該名疑兇其後往康怡廣場方向離去。

案件交由東區刑事調查隊跟進，並翻查附近天眼片段，至今日（8日）中午12時半，警方於基利路一單位拘捕一名24姓張男子，懷疑與3月5日發生的襲擊案有關，他涉「襲擊致身體傷害」正被扣留調查，警方正調查兩案是否有關。事件中女童及男子均清醒被送往東區醫院治理。

上周日（5日）下午2時許，一名58歲男子途徑寶峰園樓下基利路休憩處，一名男子突然現身，用手大力將事主推落地下，導致事主手受傷流血。（陳傲淇攝）

《香港01》記者今午於現場所見，下午時分基利路休憩處有不少家長放學帶子女到遊樂場玩樂，對開英皇道亦有不少街坊途經。附近髮型屋職員表示，上周日目擊事發經過，事發後她馬上喝止兇徒，惟對方施襲後迅速離開，無人能追上。她指由於假日亦有不少街坊經過，幸傷者傷勢不太嚴重，僅皮外傷。

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街坊：不敢帶兒子到遊樂場玩樂

街坊趙女士則表示，得知事件後連日來不敢帶6歲兒子到遊樂場玩樂，惟兒子「困住多日想出來玩」，直至今日才敢帶小朋友來玩1小時。她引述其他街坊指，近日下午會有軍裝警員在公園及附近便利店巡邏。她續指幸兒子上學及放學均有校車接送，近期會加倍小心看管兒子。

另一街坊龔女士表示，事後從街坊Whatsapp群組得知事件，由於會帶小朋友到遊樂場玩，因此會多加警惕，防止陌生人靠近。

事發地點附近屋苑寶峰園管理處張貼通告，指最近懷疑發生無差別攻擊路人事件，詳細列出疑犯特徵。（網上圖片）

事發地點附近屋苑寶峰園管理處張貼通告，指最近懷疑發生無差別攻擊路人事件，詳細列出疑犯特徵，包括年約30餘歲、身高約1.7米、短頭髮、膚色白等，提醒住戶注意疑犯。管理處表示，已就事件報警。另外有網民又形容兇徒身形龐大但身手靈活，提醒街坊小心。