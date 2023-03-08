沙田住宅單位闢製毒工場　警檢$600萬毒品　4男女被捕

由三合會操控的犯罪集團租用沙田私人住宅單位，「一條龍式」經營毒品製造和分銷中心，警方經調查後昨日（7日）登門搜查，檢獲大批霹靂可卡因、可卡因和冰毒，市值600萬元，先後拘捕4人，包括19歲少女和23歲男學生，相信犯罪集團利用年輕人「揾快錢」心態，招攬他們參與製毒和販毒活動。



警方檢獲約3.7公斤懷疑霹靂可卡因、2.5公斤懷疑可卡因，414克懷疑冰毒、44萬元現金、記錄毒品販賣的帳簿及一批製毒及包裝工具等證物。（朱永倫攝）

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涉案4人分別是29歲無業男主腦、23歲報稱專科學校學生的男子，以及兩名19歲和20歲無業女子，部分人有黑社會背景，屬同一個集團，約半年前租用單位犯案，兩名涉案男子涉嫌「製毒」罪名被捕，兩名涉案女子則涉嫌「販毒」，所有人正被扣查。據了解，被捕男女收取至少1萬元報酬犯案。

東九龍總區反三合會行動組高級督察吳嘉莉交代案情。（朱永倫攝）

東九龍總區反三合會行動組高級督察吳嘉莉交代案情指，部門經過連日情報搜集及深入調查，鎖定一個由三合會操控的製毒集團和毒品製造工場，昨日下午約3時展開突擊行動，在沙田橫壆街2至16號一個私人住宅單位內檢獲約3.7公斤懷疑霹靂可卡因、2.5公斤懷疑可卡因，414克懷疑冰毒及一批製毒及包裝工具，包括沾有毒品殘餘物的煮食工具、電子磅、量杯、煮食爐、大量梳打粉，以及透明可裝封膠袋，當場拘捕兩名男子，繼而將兩人押到橫壆街1至15號住宅單位搜查，起出44萬元現金和記錄毒品販賣的帳簿。

警方亦在沙田正街21至27號的單位檢獲92克懷疑霹靂可卡因，拘捕兩名女子，相信和案件有關，所有毒品黑市價值約600萬元，相信用作分銷至九龍區一帶，是次行動搗破一個毒品製造及分銷中心。

吳嘉莉表示，相信犯罪集團利用年輕人「揾快錢」心態進行招攬，他們沒有深思熟慮而犯案，強調「製毒」及「販毒」都是嚴重罪行，一經定罪，最高可被判終身監禁和罰款500萬元。