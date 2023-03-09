屯門搶車名錶案內情曝光　疑涉百萬運輸生意糾紛　物流總監兩受襲

41歲物流公司總監，昨晚（8日）在屯門三聖邨晚膳後遭伏擊，被拳毆後復搶去其座駕，損失約21萬元財物。事件原來涉及一筆百萬元生意糾紛，懷疑事主受託運往內地的貨物「被消失」，惹來物主不滿。



+ 3

消息稱，41歲姓鄭的男事主是一間電腦運送服務公司的物流總監，去年4月受一名物主委託，將一批價值100萬元的電腦配件送到內地，惟事主聲稱貨物被內地海關扣查，以致雙方出現糾紛；本周一（6日）物主已帶同一班人到事主公司找晦氣，並出手襲擊事主和其公司拍檔。該物主得悉事主昨晚在三聖邨用膳，再帶人截擊。

事發於昨晚9時許，男事主與朋友在三聖邨一間酒家用膳後，獨自駕駛平治私家車離開。當他在露天停車場準備駛出之際，突然有約8人撲出包圍。當中有人持刀，有3人將事主扯落車拳毆，喝令他還錢予物主。

事主大驚下，將手上價值15萬元的勞力士地通拿脫下給對方。有人趁機駛走事主的私家車，丟下事主一人絕塵而去；其他人亦作鳥獸散。事主胸口、頭及左腳受傷，自行報案並送到屯門醫院治理。據報， 連同勞力士手錶，車內有港幣38,000元、LV手袋和其他個人財物，事主共失約21萬元。

警員接報到場經初步調查，案件列「襲擊致造成實際身體傷害」、「盜竊」及「擅自取去交通工具」，交由屯門警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。