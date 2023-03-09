男子獲邀免費住酒店　向朋友提供戶口資料　被用作洗黑錢4人被捕

一名26歲男子2月獲朋友邀請，免費入住兩間酒店，期間曾交出手提電話及銀行戶口資料予他人。其後他發現銀行戶口內有不尋常交易，於是報案。警方調查顯示，其銀行戶口懷疑涉及10宗發生在2月的網上騙案，涉款共約71萬元。報案人與另外3名男女，涉嫌洗黑錢被捕。



警方於3月7日接獲一名26歲姓陳男子報案，指他的銀行戶口內有不尋常交易。東區警區重案組人員接手調查案件，經調查後，相信該名男子早前獲其朋友邀請，於2月免費入住兩間酒店，其間曾交出手提電話及銀行戶口資料予他人。調查顯示，其銀行戶口懷疑涉及10宗發生在2月的網上騙案，涉款共約71萬元。

警員遂於7日拘捕26歲報案人、其26歲姓梁男性朋友、一名27歲姓潘男子及於昨日（3月8日）拘捕一名24歲姓李女子，涉嫌串謀「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）。

經進一步調查後，警方相信該名姓潘男子及姓李女子為酒店登記人，姓潘男子的銀行戶口懷疑涉及15宗發生在2月的網上騙案，涉款共約124萬元，而姓李女子的銀行戶口懷疑涉及4宗發生在2月至3月的網上騙案，涉款共約28萬元。他們現已被獲准保釋候查，須於4月中旬向警方報到。行動中，人員檢獲4張銀行卡及3部手提電話。案件仍在調查中，警方不排除更多人被捕。

警方呼籲市民切勿貪圖「搵快錢」而開設銀行戶口予他人使用或將銀行戶口借予他人作非法用途。警方重申，「串謀詐騙」是嚴重罪行，一經定罪，最高可處監禁14年。而根據香港法例第455章洗黑錢罪行，一經定罪最高可處監禁14年及罰款500萬元。如懷疑當中涉及詐騙活動，切勿參與。如有懷疑，可以致電警方防騙易熱線18222。