尖沙咀藥房花旗蔘「斤變兩」收16倍價錢　海關放蛇拘兩店員

針對近日有藥房用不良營商手法進行銷售，海關今天（9日）派出人員喬裝成旅客進行試購行動，發現尖沙咀一間藥房有店員以誤導手法推銷花旗蔘，當試購人員購買一斤花旗蔘後，店員迅速將花旗蔘切片，然後向試購人員表示該花旗參的價格單位實以「兩」為計算，而花旗參的價格由980元一斤變為15,680一斤，為原價16倍。



海關指行動中一共拘捕兩名分別54及58歲涉案男店員，涉嫌使用誤導性遺漏的不良營商手法銷售花旗參，違反《商品說明條例》（《條例》）。被捕人士則帶回海關總部作進一步調查。

海關不良營商手法調查課第一組指揮官石家諺指，針對近日同類型舉報，海關發現有不良商户專門以內地顧客為目標，看準他們對法例不熟悉的情況下，故意迴避或以含糊不清的手法表示價格單位，即俗稱「斤變兩」、「斤變錢」的手法，亦要求顧客以電子支付的方式付費，務求令顧客在不知情的情況下收取比原價貴數倍或過百倍的價錢。另外，海關亦發現有商户在客人不知情的情況下，把貨品切片或磨成粉狀，迫使他們在不情願下購買相關貨品。海關提醒若顧客如遇上不良營商手法，應該堅拒交易，盡快作出舉報及協助調查。

根據《條例》，任何商戶如在交易過程中，遺漏或隱藏重要資料，或以不明確、難以理解、含糊或不適時的方式提供重要資料，因而導致或相當可能導致一般消費者作出某項交易決定，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑違反《條例》的事宜。