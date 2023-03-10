七旬嫗接「兒子」來電索保釋金　銀行職員揭發　報警拘17歲少年

假冒親人索取「保釋金」騙案再次發生，騙徒首次得手騙去9萬元後，疑食髓知味再索20萬元，七旬女事主往銀行提款時由職員揭發騙案及報警，警方拘捕一名涉案17歲少年，他正被扣查。



74歲女事主於昨早（9日）約10時報案，表示接獲自稱「兒子」來電稱涉刑事案件被捕，要求事主交出9萬元保釋金，並稱會由朋友上門代收。事主按指示將9萬元交予騙徒，其後自稱事主「兒子」的男子，在同日下午約1時再次致電事主，進一步要求20萬元保釋金。

事主接獲來電後，前往銀行提取現金，其間由銀行職員揭發騙案及聯絡警方。西區警區人員於昨午約5時展開拘捕行動，在事主位於香港仔的住所拘捕一名17歲男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。案件交由西區警區刑事調查隊第七隊跟進，警方調查行動仍在進行，不排除會有更多人被捕。

警方重申，任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第17條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁10年。警方又提醒市民，任何人經電話自稱親友，指自己更換新電話號碼，並要求市民借錢及匯款，均有可能為騙案，市民如有懷疑，應致電「防騙易18222」熱線查詢。