禾輋邨奪命火│執紙皮老婦居住起火單位　鄰居：佢好勤力

沙田禾輋邨順和樓4樓一個單位今午（10日）發生奪命火，消防人員於救熄火警後，在單位內發現一具女屍。消防處人員在場調查起火原因，傍晚亦派出火警調查犬隊到場協助。有居於同一大廈的鄰居表示，起火單位為一名老婦居住，形容老婦平日「好勤力」執紙皮。



沙田禾輋邨順和樓4樓一個單位起火，屋內發現一具女屍。消防事發派出火警調查犬隊到場調查起火原因。（梁偉權攝）

居於3樓的吳婆婆受訪時表示，住在起火單位的老婦自禾輋邨入伙已在此居住，至今40多年。以吳婆婆所見，老婦育有一子一女，兒子相信已搬出，年約30多歲的女兒則經常在單位出入，估計她是與母親同住。

吳婆婆表示，平日與居於起火單位的老婦沒有打招呼，故不知對方年紀，但認得她經常到新城市廣場一帶執拾紙皮變賣，「佢好勤力，一早起身飲完茶就去執紙皮」，推回家後又再出發繼續執紙皮，但指甚少與對方溝通，「佢唔鍾意畀人望，望吓都鬧」。

順和樓住客黃女士表示，火警時大廈整個天井濃煙密佈，她一度擔心自己會否「就咁死呀？」，其後與家人由消防員帶領逃生。（梁偉權攝）

大廈另一住戶黃女士亦形容起火單位的老婦非常勤力拾紙皮，「辰時卯時都執」，平日鄰居見她以手推車推着大堆紙皮都會禮讓，也會幫她按升降機，「人哋為生活啫，咪就下人哋囉，攞紙皮維生都好辛苦㗎嘛，賺嗰啲咁多」。

黃女士指起火時整個天井濃煙密佈，「焗到我個喉嚨乾到死」，又指家中有剛做完手術、行動不便的家人，以及年僅12歲的孫兒，剎那間甚至擔心自己會否「就咁死呀？」，連忙拖住家人和孫兒「好似打游擊咁走」，在門外見到消防員即問對方「邊度最安全」，之後由消防員帶領逃生。

火警發生於今午約2時45分，消防到場開一條喉及派出一隊煙帽隊撲救，至下午3時18分大致將火救熄，約50名住客自行疏散至樓下。火警救熄後消防進入單位調查，在屋內發現一具女屍。