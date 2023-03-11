網紅「潮汕阿秋」單車遊中國　來港慘遭偷車　警拘45歲男

在抖音擁有逾100萬粉絲的內地網紅「潮汕阿秋（騎行中國）」，前日（9日）上載片段指，單車於旺角被人盜去，並已就事件報警。旺角警區刑事部人員翻查大量閉路電視，昨日（10日）晚上約9時30分在旺角通菜街拘捕一名45歲姓胡本地男子，涉嫌盜竊，現正被扣留調查。他承認偷去阿秋「愛車」，並已在深水埗出售，警方暫未尋回單車，正追查單車下落。



阿秋在港的友人張先生稱，警方已經通知他們拘捕了疑犯；為此阿秋感到驚訝，張引述說，阿秋感受到香港人是「認真、熱情地」幫他處理事件。至於單車的下落，他們未有向警方查詢：反而從記者口中得知已經被變賣了，感到無奈。



阿秋今日於其抖音帳號上載片段，稱來港第5日單車被人盜去。（「潮汕阿秋（騎行中國）」抖音片段截圖）

「潮汕阿秋（騎行中國）」前日（9日）於其抖音帳號上載片段，稱自己來港第5日，醒來發現鎖在旺角街頭的單車被人盜去，單車鎖被剪斷，「我騎中國騎了32個省份，走了3年多，一直單車都沒有被別人偷，沒想到來到香港單車被偷」。

阿秋又指已就事件報警及落口供，並希望早日尋回單車。在阿秋的帳號中可見，他來港後曾到訪迪士尼樂園、旺角麗晶賓館等。

警方於前日（9日）午2時許接獲一名33歲姓「Koon」男子報案，指自己於本月7日起將一部單車鎖於旺角亞皆老街及花園街交界，惟於9日下午返回時，發現單車被人盜去，單車鎖被剪斷，警方現正追緝一名男子，案件列作盜竊。